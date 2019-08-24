На турнире по шахматам в рамках Африканских игр начались соревнования по рапиду в миксте

Турнир проходит в отеле "Гран Могадор" в Касабланке в присутствии многочисленных шахматных экспертов, журналистов, членов руководства FIDE.

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 24 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Смешанные командные соревнования по рапиду с участием более 20 сборных стартовали в субботу на турнире по шахматам, организованном под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) в рамках Африканских игр.

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Перед его началом к участникам обратились представители FIDE, в частности исполнительный директор федерации Виорел Бологан, вице-президент FIDE Адейеми Олалекан, президент Африканской конфедерации шахмат Льюис Нкубе, президент Арабской шахматной федерации шейх Сауд аль-Муалла, директор FIDE по международным связям Мухаммед аль-Мудахка.

Они поблагодарили спонсоров и организаторов африканского чемпионата, пожелали игрокам успехов и ярких побед в честной игре. Первый символический ход под аплодисменты сделали Адейеми Олалекан и шейх Сауд аль-Муалла.

Смешанные командные соревнования по рапиду завершатся в воскресенье вечером, после чего состоится церемония награждения. С 26 по 28 августа запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Перед первым туром организаторы предоставили журналистам текущий рейтинг приехавших в Касабланку африканских сборных. Несомненным лидером, а заодно фаворитом чемпионата является Египет. Далее в рейтинге следуют Марокко, Тунис, Замбия и Ботсвана.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых - легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах соревнований решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.