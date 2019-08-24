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Футбол в России

Главный тренер ФК "Локомотив" Семин назвал ничью с "Краснодаром" нормальным результатом

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 24 августа. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин назвал нормальным результатом ничью с "Краснодаром" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России. Об этом он сказал в эфире телеканал "Матч Премьер".

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"Локомотив" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.

"Для нас ничья нормальный результат, исходя из ситуации, что у нас много травм, я считаю, для нас все нормально сложилось. Периодически у нас было преимущество, периодически у "Краснодара", все закономерно. Моментами "Краснодар" переигрывал "Локомотив". Для нас были определенные сложности", - сказал Семин.

В восьмом туре "Локомотив" сыграет дома с "Ростовом" 31 августа.

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