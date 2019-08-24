Главный тренер ФК "Локомотив" Семин назвал ничью с "Краснодаром" нормальным результатом

ТАСС, 24 августа. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин назвал нормальным результатом ничью с "Краснодаром" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России. Об этом он сказал в эфире телеканал "Матч Премьер".

"Локомотив" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.

"Для нас ничья нормальный результат, исходя из ситуации, что у нас много травм, я считаю, для нас все нормально сложилось. Периодически у нас было преимущество, периодически у "Краснодара", все закономерно. Моментами "Краснодар" переигрывал "Локомотив". Для нас были определенные сложности", - сказал Семин.

В восьмом туре "Локомотив" сыграет дома с "Ростовом" 31 августа.