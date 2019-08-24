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Футбол в России

Тренер "Краснодара" призвал не делать акцент на ошибке вратаря в матче с "Локомотивом"

Сергей Матвеев также рассказал, что надеется на лучшее в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Олимпиакоса"

ТАСС, 24 августа. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев призвал, не акцентировать внимание на ошибке голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова в матче против московского "Локомотива". Об этом специалист сказал в эфире телеканала "Матч премьер".

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"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче седьмого тура чемпионата России. "Локомотив" открыл счет в результате ошибки Сафонова, который не справился с несильным ударом Гжегожа Крыховяка.

"Сафонов так много выручал нас в матче, так что делать акцент на этой ошибке не стоит. Пропуск гола в начале меняет ход игры. Мы смогли перестроится и играли в атакующий футбол. Мы были ближе к победе, чем "Локомотив", - сказал Матвеев.

Также тренер краснодарской команды рассказал, что надеется на лучшее в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (первая встреча закончилась поражением "Краснодара" 0:4). "Никто руки не опустил, есть примеры в истории, забьем быстрый гол, и все может перевернуться", - сказал он.

В турнирной таблице "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит" занимают первое, второе и третье места соответственно, имея по 14 очков. Краснодарский клуб опережает конкурентов за счет большего количества очков, набранных в личных встречах между тремя командами.

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