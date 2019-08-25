Врачи проверят здоровье боксера Ярда после поединка с Ковалевым

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Ярд пройдет углубленное обследование после боя с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В субботу Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у обязательного претендента Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Да, он пропустил много ударов, - сказал Кремлев. - Врачи все тщательно проверят, у нас это на жестком контроле. Мы еще больше усилили контроль после случая с Дадашевым".

Ковалев посвятил победу над Ярдом Максиму Дадашеву, скончавшемуся 23 июля в результате травм, полученных в боксерском поединке в США.