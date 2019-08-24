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Бокс

На очереди Сауль Альварес. Сергей Ковалев нокаутировал Ярда в родном Челябинске

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
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Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Эдуард Трояновский
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Никита Михалков
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Костя Цзю
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Рой Джонс - младший
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у обязательного претендента британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

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Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

Бой проходил в равной и упорной борьбе, в восьмом раунде Ярд даже перехватил инициативу и обрушил шквал ударов на Ковалева. Россиянин выстоял и в дальнейшем переломил ход поединка. Оба боксера выглядели сильно уставшими, но Ковалев сохранил больше сил и благодаря большей активности сумел нокаутировать измотанного британца в 11-м раунде.

Следующий бой Ковалев может провести против мексиканца Сауля Альвареса, о чем в ближайшее время возобновятся переговоры, сообщила ТАСС промоутер россиянина Кэти Дува. За три недели до поединка с Ярдом Ковалев получил предложение о бое с чемпионом мира по трем престижным версиям в весе до 72,6 кг Альваресом, за который мог получить рекордный гонорар в карьере, однако ответил отказом. По словам россиянина, он не мог подвести своих болельщиков и организаторов.

"Альвареса интересует бой только с Ковалевым. Мы возобновляем переговоры по этому поединку", - сказала Дува.

Победа для Дадашева и звание ЗМС

Сразу после завершения поединка Ковалев объявил, что посвящает победу трагически погибшему российскому боксеру Максиму Дадашеву. Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса 20 июля.

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"Не хотелось бы говорить, но это правда, я победу посвящаю Максиму Дадашеву, пусть земля ему будет пухом", - сказал Ковалев.

"Мы добились того, чего хотели, это наша общая победа, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Хотелось бы приезжать в Челябинск хоть каждый месяц, каждые выходные, но пока моя карьера идет, я не в силах здесь жить и тренироваться. Хочу поблагодарить болельщиков за понимание, за то, что вы пришли и поддержали", - добавил 36-летний спортсмен.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев по завершении боя вручил Ковалеву удостоверение заслуженного мастера спорта РФ. "Ты заслужил это своими боями и яркими победами", - сказал Кремлев.

Ярд доволен, Ковалев - ленивый

Ярд после боя заявил ТАСС, что доволен своим выступлением. "В целом я доволен. Жаль, что не удалось выполнить все, что планировал. К сожалению, не смог выстоять в конце, но это ничего, я в порядке", - сказал Ярд.

В команде британского боксера ТАСС сообщили, что Ярд не получил серьезных травм. "Энтони в порядке. Помощь врачей нам не нужна", - сказал собеседник агентства.

Тренер Ковалева американец Бадди Макгирт заявил ТАСС, что россиянин немного ленился в этом поединке. "Я абсолютно доволен Сергеем, он выполнил весь план на бой. Да, были опасные раунды, там Ковалев немного ленился. Но это ничего страшного, это был отличный бой", - сказал Макгирт.

Первый бой в родном городе

Ковалев впервые защитил титул чемпиона мира WBO, который вернул в прошлом поединке благодаря победе над колумбийцем Элейдером Альваресом решением судей. В предыдущем бою Ковалев расстался с поясом, уступив Альваресу в августе 2018 года техническим нокаутом в седьмом раунде. Ковалев в пятый раз вышел на ринг после двух поражений от американца Андре Уорда: в ноябре 2016 года он проиграл по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша, но в июне 2017 года снова уступил - техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого Ковалев вернул пояс WBO, победив украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, и защитил титул, выиграв у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. Он впервые выступил в родном Челябинске. Все билеты на поединок были проданы, самый дешевый стоил 1700 рублей, вместимость арены "Трактор" составляет около 7 тыс. человек.

В послужном списке 28-летнего Ярда теперь 18 побед (17 нокаутом), одно поражение. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Британец занимал первое место в рейтинге WBO.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Ковалева, это Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF), вес до 79,38 кг).

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