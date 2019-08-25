{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Харитонов заявил, что хочет выиграть больше титулов

В ночь на воскресенье россиянин нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225

ТАСС, 25 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов намерен выиграть больше титулов. Об этом боец заявил после боя с американцем Мэттом Митрионом.

На эту тему
Российский боец Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире в США

В воскресенье Харитонов победил американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (штат Коннектикут, США), нокаутировав соперника во втором раунде. Первый поединок между бойцами, который прошел в феврале этого года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), был признан несостоявшимся из-за того, что Митрион ударил в пах россиянина в первом раунде.

"Меня никак не раздражало, что у Митриона столько раз вылетала капа. Я вообще был настроен на полный бой - три раунда по пять минут. Но тяжелый вес таков, что все может решить один удар. Надеюсь, с каждым боем мой апперкот будет становиться все лучше, я хочу больше титулов", - сказал Харитонов.

На счету 39-летнего Харитонова 37 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед (17 нокаутом) и потерпел шесть поражений, также два боя были признаны несостоявшимися. На счету 41-летнего Митриона 21 бой, 13 побед (11 нокаутом) и семь поражений, один поединок признан несостоявшимся.

Теги
ММА
ММА
Российский боец Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире в США
В другом поединке россиянин Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона
Читать полностью