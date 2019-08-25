Российский боец Харитонов заявил, что хочет выиграть больше титулов

В воскресенье Харитонов победил американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (штат Коннектикут, США), нокаутировав соперника во втором раунде. Первый поединок между бойцами, который прошел в феврале этого года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), был признан несостоявшимся из-за того, что Митрион ударил в пах россиянина в первом раунде.

"Меня никак не раздражало, что у Митриона столько раз вылетала капа. Я вообще был настроен на полный бой - три раунда по пять минут. Но тяжелый вес таков, что все может решить один удар. Надеюсь, с каждым боем мой апперкот будет становиться все лучше, я хочу больше титулов", - сказал Харитонов.

На счету 39-летнего Харитонова 37 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед (17 нокаутом) и потерпел шесть поражений, также два боя были признаны несостоявшимися. На счету 41-летнего Митриона 21 бой, 13 побед (11 нокаутом) и семь поражений, один поединок признан несостоявшимся.