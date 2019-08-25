Футболист "Ахмата" Швец считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный арбитр встречи седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом" Василий Казарцев должен был назначить 11-метровый удар в ворота армейцев. Таким мнением с журналистами поделился в воскресенье полузащитник "Ахмата" Антон Швец.

ЦСКА в воскресенье одержал победу над "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. В одном из эпизодов во втором тайме, по мнению Швеца, ЦСКА нарушил правила в своей штрафной.

"В первом тайме мы хорошо играли, с правильным настроем вышли на второй, - сказал Швец. - У нас был голевой момент, мы его не реализовали. В ворота ЦСКА должны были поставить стопроцентный пенальти".

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов похвалил работу арбитра в прошедшей игре. "Он отлично отработал мужскую игру, не хочется уже судейство обсуждать. Я должен был забивать в начале второго тайма, но вовремя подоспел Марио Фернандес. Отсутствие Дениса Глушакова сказалось (полузащитник не смог сыграть из-за повреждения - прим. ТАСС), с ним наигрывались определенные комбинации, а потом пришлось все редко перестраивать", - сказал Иванов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 13 очков. "Ахмат" идет на 12-й позиции, имея в активе 7 очков. В следующем туре "Ахмат" примет "Тамбов" 31 августа, ЦСКА днем позже на выезде сыграет против тульского "Арсенала".