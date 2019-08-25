Шарапова стартует на US Open матчем с Сереной Уильямс

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) стартует в понедельник на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. В прошлом году победителями турнира стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Открытый чемпионат США - четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема. Его призовой фонд составит более $57 млн, что является рекордом за всю историю тенниса. В предыдущем розыгрыше турнира общий призовой фонд составлял $53 млн.

В женском одиночном разряде на турнире сыграют 32-летняя россиянка Мария Шарапова и 37-летняя американка Серена Уильямс. Их противостояние стало классикой мирового тенниса, однако к нынешнему турниру они подходят в абсолютно разном состоянии. Шарапова неровно проводит сезон - после удачного начала и выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии россиянку начали беспокоить боли в плече, из-за чего она была вынуждена пропустить порядка пяти месяцев. С тех пор Шарапова не смогла преодолеть второй круг ни на одном из турниров, в которых участвовала.

Уильямс же, несмотря на солидный по спортивным меркам возраст, не спешит сдавать позиций. Американка дошла до 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, вышла в третий круг "Ролан Гаррос" и пробилась в финал Уимблдона, где уступила румынке Симоне Халеп. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс занимает восьмую позицию, в то время как Шарапова - 87-ю.

Жеребьевка свела Шарапову и Уильямс уже в первом круге турнира в Нью-Йорке, их матч начнется 27 августа в 02:00 мск. Теннисистки в 22-й раз сыграют друг с другом в матчах под эгидой WTA, однако эта встреча станет для них первой на Открытых чемпионатах США. Статистика очных встреч говорит не в пользу россиянки - 19 раз победу одерживала Уильямс, Шарапова же брала верх над грозной соперницей лишь дважды. Возможно, россиянке сможет помочь смена тренера - по ходу сезона Шарапова прекратила сотрудничество с Томасом Хогстедтом и теперь тренируется под руководством Риккардо Пьятти.

Осака начнет защиту титула матчем с россиянкой Анной Блинковой, россиянка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с американкой Кори Гауфф, Дарья Касаткина - с британкой Йоханной Контой, Екатерина Александрова - с австралийкой Самантой Стосур, Наталья Вихлянцева - с немкой Юлией Гергес, Вероника Кудерметова - с американкой Франческой Ди Лоренцо, Анастасия Павлюченкова - с француженкой Полин Пармантье, Светлана Кузнецова, которая могла не выступить на турнире из-за проблем с американской визой, - с американкой Кристи Ан, Маргарита Гаспарян - с австралийкой Присциллой Хон, Анна Калинская - с американкой Слоан Стивенс.

"Медведев - в числе фаворитов"

Российские болельщики связывают основные надежды на турнире с 23-летним Даниилом Медведевым. 19 августа Медведев одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо), до этого он доходил до финалов турниров в Монреале и Вашингтоне. Турнирные успехи обеспечили ему пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что считает Медведева одним из фаворитов Открытого чемпионата США.

"У Медведева вопросы чисто психологического характера - как он справился с победой на прошлой неделе. После этого его все втягивают в разговоры ненужные, по плечу начинают хлопать, - сказал Тарпищев. - Плюс, когда ты вошел в десятку, обязанность обыгрывать всех, кто ниже в рейтинге, - это стресс. Если Даня справился с этим, то реально по классу игры он в пятерке сильнейших и должен далеко пройти, он в числе фаворитов".

Медведев в первом круге сыграет с индийцем Пранджнешем Гуннесвараном, другой россиянин Карен Хачанов встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Действующий победитель турнира Джокович по итогам жеребьевки получил себе в соперники испанца Роберто Карбальеса-Баэну, Рафаэль Надаль (Испания) - австралийца Джона Миллмана, швейцарец Роджер Федерер - индийца Сумита Нагала.

Помимо соревнований в одиночных и парных разрядах у мужчин и женщин, в рамках Открытого чемпионата США пройдут выступления смешанных пар, а также юниоров, ветеранов и колясочников. Турнир в Нью-Йорке завершится 8 сентября.

История турнира

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, первый розыгрыш турнира прошел на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Через три года соревнования были перенесены в Нью-Йорк и с тех пор неизменно проходят в этом городе. В 1978 году турнир обосновался на кортах парка Flushing Meadows, который впоследствии был назван именем известной теннисистки Билли Джин Кинг.

С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали Федерер и два американца - Джимми Коннорс и Пит Сампрас. Каждый из них выигрывал турнир по пять раз. В 2000 году чемпионом стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса.

Среди женщин по шесть побед у Серены Уильямс и еще одной американской теннисистки Крис Эверт. Из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Шарапова (2006) и Кузнецова (2004 год).