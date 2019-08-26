Около 50 российских футболистов получили британские визы перед матчем с шотландцами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России подстраховался, оформив около 50 британских виз футболистам в преддверии отборочного матча чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи против команд Шотландии (6 сентября в Глазго) и Казахстана (9 сентября в Калининграде), в который вошли 26 игроков. 22 августа Черчесов сообщил, что тренерский штаб учитывает вопрос с получением британских виз при формировании состава на матч против сборной Шотландии.

"Мы сделали достаточное количество виз, около 50, - сказал Черчесов. - Не дай бог, что-то случится, матч не в России или в Шенгенской зоне, где любой игрок может прилететь и поехать с тобой. Туда за один-два дня визу не сделаешь".

"Сегодня мы игроков вызвали - впереди тур чемпионата России, еврокубки. В этом плане мы должны быть подстрахованы. Поэтому мы и сделали около 50 виз", - добавил главный тренер национальной команды, отметив, что среди тех, кто не вошел в окончательный список, есть вратарь "Уфы" Александр Беленов.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой - Шотландии (6), на пятой - Кипра (3), на шестой - Сан-Марино (0).