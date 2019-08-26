Путин поздравил российских победителей чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с победой Ивана Штыля, Павла Петрова, Виктора Мелантьева, Михаила Павлова, Юрия Постригая и Александра Дьяченко с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Лицензии и громкое возвращение. Россияне стали пятыми на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

"На этих ответственных стартах вы продемонстрировали отличную подготовку, командную сплоченность, нацеленность на успех. Своим великолепным выступлением порадовали многочисленных российских болельщиков. Столь впечатляющий результат - заслуженная награда за ваш спортивный талант, мастерство и настоящий чемпионский характер" - отметил президент.

Также Путин высоко оценил работу тренеров спортсменов.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил с 21 по 25 августа. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете. На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда, 12 спортсменов сумели завоевать лицензии для выступления на Олимпийских играх в Токио. Первые золотые награды на турнире сборной России принесли Александр Дьяченко и Юрий Постригай, которые финишировали первыми на дистанции 200 м на байдарках-двойках. Вслед за ними золотые медали выиграли каноисты Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев на дистанции 500 м в четверках.