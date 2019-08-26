Тренер "Олимпиакоса": "Краснодар" - серьезный соперник даже с учетом числа травмированных

Во вторник "Краснодар" примет "Олимпиакос", начало - 22:00 мск. Первая встреча завершилась разгромной победой греков со счетом 4:0.

"Не скажу, чтобы у меня было такое раньше в карьере, - сказал Мартинш. - Несмотря на результат в первой игре, мы должны быть очень собраны в ответном матче, показать качественный футбол. Мы будем учитывать все достоинства соперника".

Против греческого клуба не сыграет защитник "Краснодара" Александр Мартынович, под вопросом участие в игре нападающего Ари. "Думаю, что такие изменения в составе не изменят ситуацию и силу команды. "Краснодар" все равно остается серьезным соперником. Завтра игра будет интересной и сложной", - добавил главный тренер "Олимпиакоса".

Семеду ожидает сложной игры

Защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду считает, что его команде предстоит сложный матч во вторник.

"Я уверен, что все команды сильны в Лиге чемпионов. Мы довольны нашим результатом в первой игре. Но нельзя недооценивать соперника, который очень силен, так что нас ждет тяжелая игра. В последних встречах наша команда показывала хорошие результаты, так что от нас ожидают большего, и мы хотим соответствовать этим ожиданиям", - сказал Семеду.

Победитель противостояния продолжит выступление на групповой стадии Лиги чемпионов. Проигравшая команда сыграет в Лиге Европы.