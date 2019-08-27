Футбольный матч сборных Шотландии и России в Глазго посетят около 35 тыс. зрителей

Встреча между шотландской и российской сборными состоится 6 сентября. Вместимость стадиона "Хэмпден Парк" составляет 51 866 зрителей. Как ранее сообщили ТАСС в ассоциации, российским болельщикам было выделено чуть более 600 билетов. При этом у любителей футбола из РФ не будет возможности приобрести билеты на другие сектора стадиона, за исключением того, который будет выделен специально для них.

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" посетят около 35 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Шотландской футбольной ассоциации.

"На матче не будет аншлага. Мы ожидаем, что матч посетят около 35 тыс. болельщиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе Шотландской футбольной ассоциации.

Продажа билетов для российских болельщиков стартовала 17 июля. Стоимость одного билета составляет 2370 рублей. В день матча билеты продаваться не будут, как в России, так и на территории Великобритании. Для шотландских болельщиков стоимость билетов колеблется от £8 для детей до £27 для взрослых.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0). Напрямую в финальную стадию Евро-2020 из отборочных групп выходят первые две команды.

В следующем месяце сборная России, помимо выездной игры в Глазго, проведет домашнюю игру в Калининграде. Соперником по встрече, которая состоится 9 сентября на стадионе "Калининград", станет команда Казахстана. Ответный матч между сборными России и Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники".