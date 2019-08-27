Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

"Наша прославленная спортсменка будет послом сборной России на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Идея вытекала из тех непростых времен, в которых ОКР оказался чуть более года назад, во время Игр в Пхёнчхане, когда была в команде сложная обстановка, требовалась большая воля со стороны спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества, чтобы принять решение об участие в Играх под олимпийским флагом. Мы все с честью прошли этот сложный период, и в конце февраля ОКР был восстановлен в правах", - сказал Поздняков.

Он добавил, что Медведева принимала активное участие в восстановлении ОКР, а также в том, чтобы российские спортсмены отправились на Олимпийские игры 2018 года. "Одну из ключевых ролей в работе по восстановлению статуса ОКР сыграла Медведева, она участвовала в заседаниях исполкома Международного олимпийского комитета в декабре 2017 года и в предпоследний день Игр в Пхёнчахне. Тогда мы с Женей представляли Россию, она блестяще выступила и очаровала всех не только своей красотой, результатами, но и знаниями дела, эмоциями. С моей точки зрения, это помогло через пять дней восстановить ОКР в правах", - добавил Поздняков.

"Для меня большая честь быть с летней олимпийской сборной. Это немного необычно, очень жду, когда мы попадем в Олимпийскую деревню, хочу проникнуться этой атмосферой. Мои обязанности? Самое главное - быть с командой, для меня это очень важно", - сказала сказала 19-летняя Медведева, добавив, что знакома со многими спортсменами из летних видов спорта, особенно со спортивными гимнастами и гимнастками.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.