Евгения Медведева считает свою жизнь в Канаде длительной командировкой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева сравнила свою жизнь в Канаде с длительной командировкой. Об этом 19-летняя спортсменка рассказала на пресс-конференции.

В мае 2018 года Медведева объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером, для работы с которым она переехала в Торонто.

"Что касается работы, то в Канаде я чувствую себя как дома. Но я очень скучаю по России и чувствую, что нахожусь в длительной командировке", - отметила спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде). Также в ее активе бронза чемпионата мира.