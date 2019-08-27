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Зимние олимпийские виды спорта

Евгения Медведева считает свою жизнь в Канаде длительной командировкой

Фигуристка рассказала, что скучает по России
Евгения Медведева Александр Щербак/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева сравнила свою жизнь в Канаде с длительной командировкой. Об этом 19-летняя спортсменка рассказала на пресс-конференции.

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В мае 2018 года Медведева объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером, для работы с которым она переехала в Торонто.

"Что касается работы, то в Канаде я чувствую себя как дома. Но я очень скучаю по России и чувствую, что нахожусь в длительной командировке", - отметила спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде). Также в ее активе бронза чемпионата мира.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаЗимние олимпийские виды спорта
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