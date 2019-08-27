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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков уверен, что ВФЛА скоро будет восстановлена в своих правах

Глава Олимпийского комитета России отметил, что ОКР совместно с ВФЛА проделал колоссальную работу по восстановлению федерации
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Колоссальная работа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своих правах должна дать плоды уже в ближайшее время. Об этом журналистам во вторник заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"ОКР совместно с ВФЛА проделали колоссальную работу по восстановлению федерации, эта работа уже дает плоды. Рабочая группа, которая занимается восстановлением, практически сняла все претензии, а именно - по поводу тренеров, которым была запрещена работа, была проведена работа с руководителями регионов. Второй момент - изменение антидопинговой культуры в стране, легкая атлетика сделала колоссальные шаги по исправлению ситуации. Уверен, что в ближайшем будущем ВФЛА будет восстановлена в правах", - заявил Поздняков.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.

Вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в своих правах будет рассматриваться на совете IAAF и конгрессе организации, которые пройдут в Дохе за несколько дней до начала чемпионата мира. Мировое первенство пройдет в столице Катара с 27 сентября по 6 октября.

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