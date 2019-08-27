Дворкович: FIDE рада, что шахматы вернулись в программу Африканских и Азиатских игр

"Международная шахматная федерация регулярно проводит крупные шахматные соревнования. Но, конечно, такие континенты и регионы, как Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, страдают от недостатка турниров, в которых могли бы принимать участие их ведущие шахматисты", - отметил собеседник агентства.

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 27 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Международной шахматной федерации (FIDE) рады, что шахматы вернулись в программу Африканских и Азиатских игр после перерыва. Об этом ТАСС во вторник в Касабланке заявил президент FIDE Аркадий Дворкович, который посетил шахматный чемпионат, организованный под эгидой организации в рамках Африканских игр, проходящих в Марокко с 19 по 31 августа.

На турнире по шахматам в рамках Африканских игр начались соревнования по рапиду в миксте

"Им приходится больше ездить на соревнования в Европу, Китай, Индию и США. Но для большинства шахматистов из южных стран это дорого, и они просто не участвуют в таких турнирах. Поэтому очень важно организовывать крупные турниры именно в Африке, Азии и Южной Америке", - добавил Дворкович.

Глава FIDE отметил важность того, чтобы шахматы становились видимым спортом на крупнейших международных форумах. "О включении шахмат в программу Олимпийских игр говорить пока точно преждевременно, но на континентальных играх, каковыми являются Африканские, Азиатские, Европейские и Панамериканские игры, шахматы точно должны и могут быть представлены", - подчеркнул президент FIDE.

"И мы рады, что шахматы вернулись в программу Африканских и Азиатских игр после перерыва. Чемпионат в Касабланке - это крупнейшее событие года для представителей более двух десятков африканских стран. Они покажут себя, турнир освещается во всем мире. Кроме того, это хороший сигнал для Международного олимпийского комитета о том, что мы имеем серьезные намерения", - подытожил Дворкович.

Шахматные соревнования в рамках Африканских игр проходят в отеле "Гран Могадор" в Касабланке. Разыгрываются пять комплектов наград - в соревнованиях по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины). Завершится турнир вечером 28 августа.