{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по дзюдо в Токио

Дзюдоист Ярцев: бронза чемпионата мира в Токио стала итогом 20 лет упорного труда

В поединке за третье место турнира спортмен оказался сильнее представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Долгожданная бронзовая медаль чемпионата мира в Токио стала для российского дзюдоиста Дениса Ярцева результатом 20 лет упорного труда. Об этом спортсмен, ставший третьим в весовой категории до 73 кг, рассказал журналистам во вторник.

В поединке за бронзовую медаль турнира Ярцев оказался сильнее представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды. В полуфинале 28-летний россиянин уступил олимпийскому чемпиону японцу Сёхэю Оно.

На эту тему
Российский дзюдоист Ярцев завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 73 кг

"Медали чемпионата мира у меня еще не было, этот результат мне принесли годы работы, 20 лет упорных тренировок, и вот она - долгожданная медаль. Я доволен. Бронза - только начало", - уверен Ярцев.

"Но завтра я ее забуду и буду готовиться к Олимпийским играм. У нас хорошая конкуренция в этом весе, поэтому нельзя говорить, что эта медаль обеспечит мне участие в Играх в Токио, все через год может поменяться. К Играм готовимся все", - отметил спортсмен.

Комментируя проигрыш японцу Оно, Ярцев отметил, что схватка была принципиальной. "Спортсмен всегда выходит побеждать, и наша дуэль была принципиальной, я - один из немногих, кто у него выигрывал (на командном чемпионате мира в Рио-де-Жанейро в 2013 году - прим. ТАСС). Думаю, он это тоже знает и помнит, поэтому и у него также была задача у меня выигрывать. Он силен, но он не непобедим".

Медаль Ярцева стала на чемпионате мира в Токио первой для мужской сборной России, днем ранее серебро завоевала Наталья Кузютина, выступающая в весовой категории до 52 кг. Чемпионат мира завершится 1 сентября командным турниром.

Теги
ЧМ по дзюдо в Токио
Евро-2020
Назван состав сборной Казахстана по футболу на матч отбора ЧЕ-2020 против команды России
В состав команды вошли 22 игрока
Читать полностью