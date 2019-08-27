Олимпийские чемпионы Постригай и Дьяченко имеют шансы выступить на ОИ-2020

На чемпионате мира в 2019 году Постригай и Дьяченко завоевали золотую медаль в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 метров. В этой же дисциплине спортсмены выиграли Олимпиаду в 2012 году. На Играх в Токио этот вид представлен не будет.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы 2012 года байдарочники Юрий Постригай и Александр Дьяченко сохраняют шансы на участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

"Шансы есть всегда. Они расселись, потому что Постригай начал тренировать 500 метров в четверке. Но в этом году байдарка-четверка была сформирована, поэтому он вернулся в двойку к Дьяченко. Это очень опытные спортсмены, у них есть шансы попасть в олимпийскую сборную", - отметила Исхакова.

Постригай и Дьяченко не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Международная федерация каноэ в июле 2016 года приняла решение отстранить от Игр нескольких российских спортсменов, в том числе Дьяченко, на основании доклада Ричарда Макларена. Отстранение было снято в марте 2017 года. На прошлом чемпионате мира спортсмены выступали в разных экипажах.

"У наших спортсменов есть нервозность перед Олимпиадой в Токио, потому что перед прошлыми Играми приходилось формировать некоторые экипажи буквально за две недели до стартов. Но даже в таких условиях мы смогли завоевать две медали. Если ничего глобального не произойдет, то на Олимпиаде в 2020 года мы должны выступить более успешно", - добавила Исхакова.

Российская команда заняла пятое место в общекомандном зачете чемпионата мира 2019 года, который прошел в венгерском Сегеде. На счету российских байдарочников и каноистов две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда. Россияне завоевали олимпийские лицензии в пяти видах программы.