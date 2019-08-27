С верой в чудо. "Краснодар" готовится к игре Лиги чемпионов с "Олимпиакосом"

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Болельщики российского клуба "Краснодар" находятся в ожидании самого главного матча для команды текущего лета - ответной встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Если "Краснодар" сможет выйти победителем из противостояния, то впервые в своей истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако подопечным Сергея Матвеева понадобится, помимо мастерства футболистов, немалая доля везения и чуда, ведь первая игра закончилась настоящим кошмаром для "Краснодара" - 0:4. Но еще больше краснодарской команде нужна поддержка ее болельщиков, которые очень ждут предстоящий матч. Еще за день до начала игры вокруг стадиона гуляли местные жители с различной атрибутикой "Краснодара", нередко были слышны заряды в поддержку команды. Стоит отметить, что главными любителями клубной атрибутики являются дети, которые с удовольствием носят одежду с символикой команды.

В день игры возле касс можно было увидеть несколько очередей, люди стояли под палящим солнцем не только ради билетов на матч в Лиге чемпионов, но и на следующую домашнюю встречу в чемпионате России против самарских "Крыльев Советов", также фанаты заполняли заявления на получение карты болельщика. Перед первой игрой с португальским "Порту" в третьем квалификационном раунде турнира возле стадиона активно работали перекупщики, которых не было видно в этот раз, что может говорить о том, что пока еще не все билеты были выкуплены. И у кого-то есть шанс увидеть, возможно, последнюю игру "Краснодара" в Лиге чемпионов сезона-2019/20. Стадион вмещает около 34 тыс. зрителей.