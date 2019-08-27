С верой в чудо. "Краснодар" готовится к игре Лиги чемпионов с "Олимпиакосом"

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Болельщики российского клуба "Краснодар" находятся в ожидании самого главного матча для команды текущего лета - ответной встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Если "Краснодар" сможет выйти победителем из противостояния, то впервые в своей истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Однако подопечным Сергея Матвеева понадобится, помимо мастерства футболистов, немалая доля везения и чуда, ведь первая игра закончилась настоящим кошмаром для "Краснодара" - 0:4. Но еще больше краснодарской команде нужна поддержка ее болельщиков, которые очень ждут предстоящий матч. Еще за день до начала игры вокруг стадиона гуляли местные жители с различной атрибутикой "Краснодара", нередко были слышны заряды в поддержку команды. Стоит отметить, что главными любителями клубной атрибутики являются дети, которые с удовольствием носят одежду с символикой команды.
В день игры возле касс можно было увидеть несколько очередей, люди стояли под палящим солнцем не только ради билетов на матч в Лиге чемпионов, но и на следующую домашнюю встречу в чемпионате России против самарских "Крыльев Советов", также фанаты заполняли заявления на получение карты болельщика. Перед первой игрой с португальским "Порту" в третьем квалификационном раунде турнира возле стадиона активно работали перекупщики, которых не было видно в этот раз, что может говорить о том, что пока еще не все билеты были выкуплены. И у кого-то есть шанс увидеть, возможно, последнюю игру "Краснодара" в Лиге чемпионов сезона-2019/20. Стадион вмещает около 34 тыс. зрителей.
Если смотреть на количество людей, которые заполонили Краснодар черно-зелеными цветами, то напрашивался лишь один вывод - краснодарцы верят в команду, ждут, когда они смогут на стадионе поддержать свою команду. Хотя в городе ничто не говорило о том, что впереди жителей и гостей ждет большое событие - лишь несколько афиш матча висит на центральных улицах, другие упоминания о предстоящей встрече найти было очень трудно.
Также болельщиков не пугает тот факт, что матч закончится не раньше полуночи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, работа общественного транспорта будет продлена, поэтому зрители смогут без труда добраться домой в позднее время.
Стадион как место притяжения
Как сообщила ТАСС пресс-служба "Краснодара", около 100 болельщиков из Греции приедут поддержать "Олимпиакос" на гостевом секторе арены. В центре города греков совершенно не видно, а вот возле стадиона можно было встретить нескольких фанатов греческой команды.
Территория стадиона и прилежащего к нему парка является магнитом для молодежных компаний, которые любят тут проводить время, а пожилые люди наслаждаются теплой летней погодой на лавочках. Парк является центром спортивной жизни города, тут можно найти футбольные коробки, уличные тренажеры. Видно, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий, который построил на свои деньги стадион, вложил много сил, чтобы создать что-то уникальное.
Внутри стадиона активно проходит работа по подготовке к матчу. Периодически поливается газон для поддержания его лучшего качества, сотрудники проверяют кресла на чистоту и прочность. За день до встречи "Олимпиакос" провел предматчевую тренировку на поле стадиона "Краснодар", игроки и тренерский штаб высоко оценили качество газона.
В 22:00 по московскому времени главный арбитр матча Дамир Скомина своим свистком начнет встречу "Краснодар" - "Олимпиакос".