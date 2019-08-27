Тренер сборной России: бронза Ярцева на ЧМ по дзюдо - закономерный результат трудолюбия

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Бронзовая медаль чемпионата мира по дзюдо россиянина Дениса Ярцева была закономерной - это результат трудолюбия спортсмена. Таким мнением с журналистами поделился старший тренер мужской сборной России Константин Философенко.

В поединке за бронзовую медаль турнира в весовой категории до 73 кг Ярцев выиграл у представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды, что дало ему возможность впервые в карьере подняться на пьедестал чемпионата мира. На чемпионате в Токио 28-летний Ярцев проиграл лишь олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро японцу Сёхэю Оно.

"Бронза Ярцева действительно долгожданная медаль, это должно было когда-то произойти - столько лет человек старается, трудится. Он выше головы не прыгал, это - закономерный результат того, что спортсмен много тренируется. Ярцев - дзюдоист со своей тактикой, со своей техникой, подвижный. Он на этом чемпионате боролся головой, а не только гибкостью, техникой, он тактически все правильно делал", - считает Философенко.

Тренер отметил, что Ярцеву во встрече с японцем не хватило наработок: "Ему чуть-чуть не хватило, мы уже обсудили с ним эту схватку - пока не хватает наработок, голова не дает нужного импульса".

Ярцев трижды становился призером чемпионатов мира в командной борьбе - серебряным призером в 2013 и в 2014 годах, бронзовым - в 2018-м. "У него были спады, были травмы, все бывает. Сейчас он показал свой лучший результат за всю спортивную карьеру, при этом он может еще расти и прибавлять", - отметил Философенко.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября.