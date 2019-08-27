Философенко: мужская сборная России по дзюдо еще проявит себя на чемпионате мира в Токио

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо представлена на чемпионате мира в Токио сильными спортсменами, команда себя еще проявит. Таким мнением с журналистами поделился старший тренер команды Константин Философенко.

Спустя три дня соревнований на счету мужской команды пока одна бронза, завоеванная во вторник Денисом Ярцевым в весовой категории до 73 кг.

"Чемпионат мира непредсказуем - подножку может подставить любой, спорт есть спорт. У нас сильные ребята, они еще себя покажут", - сказал Философенко.

"У нас все в команде готовы бороться за медаль чемпионата мира. У кого-то это получается, у кого-то нет. Это тренировка, главный старт - Олимпийские игры. Мы с Эцио Гамба (генеральный менеджер сборной - прим. ТАСС) третий олимпийский цикл работаем, мы все это понимаем", - отметил старший тренер.

28 августа на чемпионате мира выступят мужчины в весовой категории до 81 кг, и женщины в весе до 63 кг. За сборную России в среду выступят чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, победитель "Большого шлема" в Тюмени и "Гран-при" в Дюссельдорфе Аслан Лаппинагов, а также победительница турнира "Большой шлем" нынешнего года Дарья Давыдова. Турнир завершится 1 сентября.