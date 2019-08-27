Российские дзюдоисты идут пятыми по числу завоеванных медалей на чемпионате мира в Токио

28-летний спортсмен признался, что шел к бронзе сквозь 20 лет упорных тренировок. "Завтра я ее забуду и буду готовиться к Олимпийским играм", - подчеркнул он. При этом дзюдоист не строит воздушных замков насчет перспектив попадания в олимпийскую сборную, которая вернется в Токио через год.

В копилке российской команды серебряная медаль бронзового призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро Натальи Кузютиной в весовой категории до 52 кг и бронза, завоеванная во вторник Денисом Ярцевым в весе до 73 кг. Это первая личная медаль Ярцева на чемпионатах мира, ранее он дважды становился серебряным и единожды бронзовым призером чемпионатов мира в командной борьбе.

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо к концу третьего дня чемпионата мира, который проходит в Токио, идет пятой по числу завоеванных наград. Лидируют японцы (три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали), по одной золотой награде на счету у сборных Грузии, Канады и Украины.

"У нас хорошая конкуренция в этом весе, поэтому нельзя говорить, что эта медаль обеспечит мне участие в Играх в Токио, все через год может поменяться. К Играм готовимся все", - отметил спортсмен.

Ярцев уверенно прошел первые четыре схватки, в трех из которых одержал "чистые победы". Однако в решающем поединке за выход в финал уступил олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро японцу Сёхэю Оно. Схватка стала одной из самых напряженных - японец практически "раскатал" всех своих предыдущих соперников на первых секундах, но с россиянином ему пришлось особенно постараться, а сведущая в дзюдо японская публика горячо приветствовала и соотечественника, и россиянина. Встреча, как позже рассказал Ярцев, была принципиальной.

"Наша дуэль была принципиальной, я являюсь одним из немногих, кто у него выигрывал (на командном чемпионате мира в Рио-де-Жанейро в 2013 году - прим. ТАСС). Думаю, он это тоже знает и помнит, он силен, но не непобедим", - уверен российский дзюдоист.

Они еще себя проявят

Старший тренер мужской сборной России Константин Философенко не сомневается, что на бронзе Ярцева мужская команда не остановится. "Чемпионат мира непредсказуем - подножку может подставить любой. У нас сильные ребята, они еще себя покажут, у нас все в команде готовы биться за медаль", - сказал Философенко.

Комментируя награду Ярцева, специалист отметил, что она была долгожданной. "Это действительно долгожданная медаль, это должно было когда-то произойти, ведь столько лет человек старается, трудится. Он выше головы не прыгал, это - закономерный результат того, что спортсмен много тренируется", - сказал Философенко.

28 августа на чемпионате мира будут разыграны два комплекта медалей - в весовой категории до 81 кг у мужчин, и в весе до 63 кг у женщин. В этот день на татами стадиона "Ниппон будокан" выйдут чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Аслан Лаппинагов, а также победительница турнира "Большой шлем" нынешнего года Дарья Давыдова. Турнир завершится 1 сентября.