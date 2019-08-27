Россиянка Вихлянцева не смогла выйти во второй круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла немке Юлии Гёргес в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

22-летняя россиянка уступила со счетом 6:1, 1:6, 6:7 (1:7). Спортсменки встретились в четвертый раз, немка выиграла все очные матчи. Во втором круге 26-я сеяная Гёргес сыграет с американкой Франческой Ди Лоренцо, которая ранее во вторник победила в первом круге россиянку Веронику Кудерметову со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Вихлянцева располагается на 98-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.