Крицюк будет защищать ворота "Краснодара" в матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса"

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Станислав Крицюк займет место в воротах "Краснодара" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

С верой в чудо. "Краснодар" готовится к игре Лиги чемпионов с "Олимпиакосом"

Матч пройдет во вторник, начало - 22:00 мск. Первая игра, которая прошла 21 августа в Греции, завершилась победой "Олимпиакоса" со счетом 4:0.

Крицюк в текущем сезоне провел один матч в составе "Краснодара", 17 августа он вышел в стартовом составе на гостевой матч шестого тура чемпионата России против "Тамбова" (2:0), во всех остальных матчах ворота краснодарской команды защищал 20-летний Матвей Сафонов.

По сравнению с первой встречей в стартовом составе "Краснодара" Дмитрий Стоцкий заменил Кристиана Рамиреса, Кристофер Олссон - травмированного Реми Кабелла, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин выйдут на поле с первых минут вместо Руслана Камболова и Юнеса Намли.

Полностью состав "Краснодара" выглядит следующим образом: вратарь - Крицюк; защитники - Йон Фьолусон, Урош Спайич, Стоцкий, Сергей Петров; полузащитники - Олссон, Тони Вильена, Уткин; нападающие - Маркус Берг, Вандерсон, Шапи-Сулейманов.