Врачи ФК "Краснодар" диагностировали у нападающего Сулейманова сильный ушиб

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Врачи "Краснодара" предварительно диагностировали сильный ушиб у футболиста команды Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

Во вторник "Краснодар" на своем поле со счетом 1:2 уступил греческому "Олимпиакосу" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, завершив выступление в турнире. Первая встреча в Греции завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Сулейманов был заменен на 32-й минуте матча из-за повреждения.

"Магомед поехал в больницу, посмотреть все ли нормально, сделать МРТ. Врачи предварительно говорят, что это сильный ушиб", - сказал Матвеев.

Из-за тавм в матче также не смогли принять участия защитник Александр Мартынович и нападающий Ари. "Надеемся, что в ближайшее время и Ари, и наш капитан ][Александр] Мартынович пополнит состав. Надеемся, что та пауза [на игры сборных c 2 по 14 сентября] которая будет, позволит собраться с мыслями", - отметил главный тренер "Краснодара".

"Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и сыграет в групповом турнире Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 30 августа в Монако. "Мы не будем поступаться ни Лигой Европы, ни чемпионатом России. Постараемся максимально качественно участвовать в обоих турнирах", - подчеркнул Матвеев.

Первый матч в групповом турнире Лиги Европы "Краснодар" проведет 19 сентября.