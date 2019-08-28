Бакаев: футболисты "Спартака" уверены в своих силах перед матчем ЛЕ с "Брагой"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" уверены в своих силах пред ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой". Об этом на пресс-конференции рассказал полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев.

Встреча состоится в четверг в Москве (начало - 20:15 мск). В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

"Мы все уверены, готовы к завтрашней игре и настроены только на победу. О моих лидерских качествах рано говорить, прошло очень мало игр, предстоит много работы. Я буду отдавать все силы на поле и тренировках, а выводы уже будете делать вы [журналисты] или тренеры", - отметил Бакаев.

В воскресенье в рамках чемпионата России "Спартак" сыграет с "Зенитом". "Для нас одинаково важны игры с "Брагой" и с "Зенитом". На данный момент у нас в голове только "Брага", мы хотим пройти ее, потом будем смотреть дальше", - сказал Бакаев.

Бакаев получил вызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). "Эмоции от вызова в сборную положительные, но не такие, как в первый раз. В команде просто поздравили", - заключил Бакаев.

Победитель двухматчевого противостояния "Спартака" и "Браги" получит право выступить на групповом этапе Лиги Европы.