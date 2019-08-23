Рано списывать со счетов. "Спартак" на выезде проиграл "Браге" в квалификации Лиги Европы

БРАГА /Португалия/, 23 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" в гостях потерпел поражение от португальской "Браги" со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Автором единственного гола во встрече, прошедшей в Браге на арене Estadio Municipal, стал нападающий хозяев Рикарду Орта.

Для "Спартака" и "Браги" эта встреча стала первой в рамках турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). До этого москвичи на международной арене провели восемь матчей с командами из Португалии: в четырех встречах против "Спортинга" (3:1 - дважды, 3:0) в Лиге чемпионов красно-белые одержали три победы, один раз сыграв вничью (1:1). В двух играх с "Бенфикой" клубы обменялись домашними победами (2:1 - в Москве, 0:2 - в Лиссабоне). Только в матчах с "Порту" в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2010/11 российская команда потерпела два поражения (1:5, 2:5).

В активе "Браги" два матча против представителей России. В розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский "Локомотив" выиграл дома и уступил на выезде (3:1, 0:1) во втором раунде плей-офф.

Команды, как уже говорилось, раньше не играли друг с другом, однако есть человек, связывающий их. Форвард из Кабо-Верде Зе Луиш с 2011 по 2015 год выступал за "Брагу", а потом перешел в "Спартак". Этим летом нападающий был продан в португальский "Порту" за €8,5 млн (по оценке портала Transfermarkt - прим. ТАСС).

В составе "Браги" Зе Луиш в 47 матчах забил 15 мячей, выиграв в сезоне-2012/13 Кубок португальской лиги. Российский этап карьеры сложился для него лучше - 35 мячей в 109 играх. В копилку были добавлены трофеи чемпионата (2016/17) и Суперкубка России (2017). С момента отъезда Зе Луиша в "Порту" прошло совсем немного времени, но он уже успел соскучиться по бывшим одноклубникам и накануне матча с "Брагой" побывал в их отеле.

Португальский фанат Аяза Гулиева

Как сообщили ТАСС в день игры, в Брагу поддержать "Спартак" прилетели около 300 болельщиков. Клуб на официальном сайте опубликовал заявление, в котором предупредил поклонников команды об отличиях в правилах поведения зрителей на стадионах в России и Португалии. Отмечалось, что в этой стране на трибуны запрещено проносить барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Также пресс-служба клуба напомнила фанатам о том, что демонстрация имперского флага запрещена правилами УЕФА.

Особое внимание болельщиков руководство обратило на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность. Все эти предупреждения возымели эффект на российских любителей футбола, которые вели себя на арене Estadio Municipal корректно и не нарушали установленных правил. Спартаковские болельщики расположились на верхнем ярусе одной из двух трибун арены, отличительной особенностью которой является ее расположение в нише скалы. Фанаты москвичей иногда перекрикивали местных любителей футбола, не сумевших обеспечить аншлаг.

Игроки "Спартака" могли почувствовать поддержку и от местных болельщиков. Один из них сидел недалеко от боковой линии, держа в руках российский триколор. Флаг украшала цифра 7 - таким образом португалец выразил поддержку полузащитнику "Спартака" Аязу Гулиеву. Рядом с ним сидел парень, который подготовил плакат на немецком языке, адресованный самому популярному игроку красно-белых Андре Шюррле.

На первых минутах матча игроки "Браги" несколько раз жестко сыграли против защитника "Спартака" Айртона. После одного из стыков могло показаться, что бразильца придется менять, но он сумел вернуться в игру. Хозяева поля больше владели мячом, однако только один раз заставили Александра Максименко по-настоящему взяться за работу. Спартаковцы действовали вторым номером, охотно выбегая в контратаки.

Последние 15 минут получились более насыщенными. Сначала Эсекьель Понсе немного забрался в офсайд и проверил бдительность голкипера "Браги" Матеуса. После этого гости пару раз опасно били из-за пределов штрафной. "Брага" отвечала разнообразно, чередуя удары со средней дистанции, попытки вскрыть оборону через фланги проникающими передачами, а также навесы, с которыми спокойно справлялись капитан Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

Нестабильность "Спартака"

Перед игрой с "Брагой" "Спартак" одержал четыре победы подряд, но только в матче против грозненского "Ахмата" (3:1) провел все 90 минут на одном уровне. В трех других встречах красно-белые чередовали хорошие таймы с плохими. В Португалии российская команда пошла дальше, выдав синусоиду качества игры в каждой из половин. Второй тайм начался в том же ключе, что и концовка первого, но к концу матча хозяева поля стали чувствовать себя более уверенно.

Ближе к середине второго игрового отрезка футболисты "Браги" сконцентрировали давление на слабое звено в оборонительных построениях "Спартака". Они с удвоенной силой стали задействовать фланг, на котором играл Айртон. В одном случае одноклубнику помог Джикия, позже Максименко не позволил срезке бразильца превратиться в автогол, но третья ошибка оказалась результативной. На 74-й минуте Айртон потерял свою зону, освободив ее для соперника, Рикарду Эшгаю выполнил прострел, мяч после небольшой заминки дошел до Орты, который переправил его в сетку.

При счете 1:0 в пользу хозяев поля "Спартак" продолжил идти вперед, но не забывал об обороне. Однако у "Браги" был шанс удвоить счет - удар Жоау Новайша из-за штрафной оказался неточным. "Спартак" же старался исправить ситуацию и устроил навал, который завершился не особо опасным ударом головой в исполнении Понсе.

Есть еще вторая игра

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции назвал сразу несколько факторов, которые сказались на игре его команды против "Браги" - тяжелейшее дерби с ЦСКА, перелет, длившийся более пяти часов, смена часовых поясов и высокая температурой. Однако он нашел и поводы для оптимизма.

"Пропустив, мы прижали соперника к его воротам, поэтому силы у нас есть. Не забывайте, что "Брага" имела возможность восстанавливаться на один день больше. Не надо списывать "Спартак" со счетов, у нас есть еще вторая игра", - заявил он.

По мнению наставника красно-белых, в обороне его команда действовала строго, если не считать момента с пропущенным мячом. "Этот эпизод мы разберем, ошибка случилась еще до того, как был произведен удар по воротам", - отметил тренер.

Его португальский коллега Рикарду Са Пинту подчеркнул, что на выезде "Спартак" действовал вторым номером, но в ответной встрече такого не будет. "Мы готовы видеть "Спартак" атакующим в Москве. Смотрели их матч с ЦСКА и понимаем, как они действуют в домашних встречах", - сказал главный тренер "Браги".

Статистика на стороне России

Встреча "Спартака" и "Браги" стала 51-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках. Перед ответной игрой, которая состоится 29 августа в Москве на "Открытие-Арене", на счету отечественных команд 22 победы. В активе португальцев на одну победу меньше, еще восемь матчей завершились вничью.

При этом встреча в Браге являлась частью спора стран за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Исход каждого противостояния может повлиять на то, кто в сезоне-2021/22 выставит на международную арену пять клубов, а кто - шесть. Неделю назад в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встречались "Краснодар" и португальский "Порту" (0:1, 3:2). Российская команда выиграла по сумме двух матчей, отправив соперника в групповую стадию Лиги Европы.

У занимающей сейчас шестое место России есть право заявлять для выступления по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. У идущей седьмой Португалии в Лиге чемпионов выступают две команды, а в Лиге Европы - три. На этой неделе Португалия на 0,3 балла сократила отставание от России.

Однако переживать пока не стоит. Если "Спартак" не сможет выйти в групповую стадию Лиги Европы, потерпев поражение от "Браги" и в Москве, а "Краснодар" дома в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов уступит греческому "Олимпиакосу" (первый матч завершился поражением со счетом 0:4), то к началу основного этапа еврокубков России все равно будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.