FIDE: египетские шахматисты пока значительно сильнее своих африканских соперников

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 28 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Египетские шахматисты на данный момент значительно сильнее своих соперников из других африканских стран. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС исполнительный директор Международной шахматной федерации (FIDE) международный гроссмейстер из Молдавии Виорел Бологан.

Он подвел итоги шахматного турнира, который проводился с 24 по 28 августа в Касабланке под эгидой FIDE в рамках XII Африканских игр. Игроки из Египта по его итогам выиграли золотые медали во всех пяти дисциплинах - в соревнованиях по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины).

"Разрыв между египетскими шахматистами и их соперниками из других африканских стран большой - и по рейтингу, и по опыту, и по другим параметрам, - отметил собеседник агентства. - Но именно такие соревнования, как в Касабланке, сокращают этот разрыв. Мы видим, что египтяне теряют очки во встречах со своими конкурентами, к примеру из Марокко или Уганды. Поэтому выравнивание уровня - это вопрос времени".

"И чем больше будет соревнований, в том числе на континентальных играх и под эгидой FIDE, тем быстрее разрыв будет сокращаться, и турниры будут проходить еще интереснее", - продолжил Бологан.

"Но на данный момент Египет значительно сильнее остальных, это объективная реальность. Впрочем, уже на чемпионате в Касабланке мы увидели на пьедестале шахматистов из Зимбабве, Уганды", - подытожил гроссмейстер.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях, призванных содействовать объединению в Африке, принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.