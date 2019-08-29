Гонка со смертью. Американская телеведущая погибла в погоне за рекордом скорости

Американка Джесси Комбс погибла при попытке обновить собственный рекорд скорости на четырехколесном реактивном автомобиле. Трагедия произошла 27 августа в пустыне Алворда в штате Орегон, США.
Комбс с детства интересовалась техникой, поэтому, получив необходимое образование, посвятила себя любимому делу. Она пробовала свои силы в конструировании автомобилей, была частым гостем телепередач про экстрим и начиная с 2011 года активно выступала в автогонках.
Увлеченность техникой и экстримом позволила 39-летней Комбс войти в историю: в октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин на четырехколесном реактивном автомобиле, который держался 48 лет. Тогда ей удалось разогнаться до 632 км/ч.
Но этого девушке было мало — она решила превзойти абсолютный женский рекорд скорости. Он принадлежит каскадерше и гонщице Китти О'Нил, которая в 1976 году сумела промчаться по суше со скоростью 843 км/ч. Комбс планировала улучшить этот показатель на 153 км/ч.
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It may seem a little crazy to walk directly into the line of fire... those who are willing, are those who achieve great things. . . People say I’m crazy. I say thank you ;) . . . #fastestwomanonearth #almost #fasterthanfast #jetcar #afterburner #landpseed @landspeed763 #iwillgofaster #gottabreak512 #aimingfor619 #currentlyat483 #northamericaneagle #i❤️afterburners
"Может показаться немного безумным идти прямо на линию огня... Но достигают великих вещей только те, у кого есть желание. Люди говорят, что я сумасшедшая, а я отвечаю "спасибо", — написала она на своей странице в Instagram за несколько дней до трагедии, опубликовав фотографию на фоне своего реактивного автомобиля.
Девушка оказалась чуть не погибла еще в 2007 году, когда во время съемок экстремальной телепередачи на нее рухнула металлоконструкция. Тогда казалось, что Комбс уже никогда не сможет ходить, однако после операции и восьмимесячной реабилитации она все же вернулась к обычной жизни.
Долю известности ей принесло и участие в MythBusters — американской телепередаче, известной в России под названием "Разрушители легенд". В ней ведущие проводят научные опыты, проверяя различные слухи, байки и городские легенды из повседневной жизни.
Жажда скорости
В погоню за рекордом скорости на автомобиле люди отправились чуть ли не сразу после его изобретения. Первый был установлен еще в позапрошлом веке: в историю вошел Гастон де Шасслу-Лоба, разогнавший в 1898 году свой Jeantaud DUC до 63,15 км/ч. Еще до наступления следующего столетия француз дважды успел обновить свое достижение, превзойдя его на треть.
После рекорды обновлялись более пятидесяти раз, причем наибольшего прогресса человек начал добиваться с 1963 года, когда пилоты стали пересаживаться на автомобили на реактивной тяге.
Но трагичные случаи сопровождали погоню за рекордом и намного раньше. Первой жертвой стал валлийский гонщик Джон Годфри Пэрри-Томас, который в 1927 году также предпринял попытку обновить собственный рекорд мира. Это закончилось смертельной аварией на берегу залива Кармартен.
С тех пор существует несколько градаций рекордов: на льду, среди дорожных легковых автомобилей, среди серийных дизельных автомобилей, среди автомобилей с паровым двигателем и т.д. Абсолютный же рекорд был установлен британцем Энди Грином 15 октября 1997 года. Случилось это в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, США, где были установлены все лучшие достижения в скорости начиная с 1964 года.
Артем Кузнецов