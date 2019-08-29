Гонка со смертью. Американская телеведущая погибла в погоне за рекордом скорости

Американка Джесси Комбс погибла при попытке обновить собственный рекорд скорости на четырехколесном реактивном автомобиле. Трагедия произошла 27 августа в пустыне Алворда в штате Орегон, США. Комбс с детства интересовалась техникой, поэтому, получив необходимое образование, посвятила себя любимому делу. Она пробовала свои силы в конструировании автомобилей, была частым гостем телепередач про экстрим и начиная с 2011 года активно выступала в автогонках. Увлеченность техникой и экстримом позволила 39-летней Комбс войти в историю: в октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин на четырехколесном реактивном автомобиле, который держался 48 лет. Тогда ей удалось разогнаться до 632 км/ч. Но этого девушке было мало — она решила превзойти абсолютный женский рекорд скорости. Он принадлежит каскадерше и гонщице Китти О'Нил, которая в 1976 году сумела промчаться по суше со скоростью 843 км/ч. Комбс планировала улучшить этот показатель на 153 км/ч.

"Может показаться немного безумным идти прямо на линию огня... Но достигают великих вещей только те, у кого есть желание. Люди говорят, что я сумасшедшая, а я отвечаю "спасибо", — написала она на своей странице в Instagram за несколько дней до трагедии, опубликовав фотографию на фоне своего реактивного автомобиля. Девушка оказалась чуть не погибла еще в 2007 году, когда во время съемок экстремальной телепередачи на нее рухнула металлоконструкция. Тогда казалось, что Комбс уже никогда не сможет ходить, однако после операции и восьмимесячной реабилитации она все же вернулась к обычной жизни. Долю известности ей принесло и участие в MythBusters — американской телепередаче, известной в России под названием "Разрушители легенд". В ней ведущие проводят научные опыты, проверяя различные слухи, байки и городские легенды из повседневной жизни. Жажда скорости В погоню за рекордом скорости на автомобиле люди отправились чуть ли не сразу после его изобретения. Первый был установлен еще в позапрошлом веке: в историю вошел Гастон де Шасслу-Лоба, разогнавший в 1898 году свой Jeantaud DUC до 63,15 км/ч. Еще до наступления следующего столетия француз дважды успел обновить свое достижение, превзойдя его на треть.

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