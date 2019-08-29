Са Пинту: "Брага" воспользовалась отсутствием баланса в обороне "Спартака" в матче ЛЕ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты португальской "Браги" выиграли в Лиге Европе у "Спартака", воспользовавшись моментами, возникшими в результате отсутствия баланса в обороне красно-белых. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Браги" Са Пинту.

"Брага" вышла в групповой этап Лиги Европы, обыграв в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы красно-белых на выезде со счетом 2:1. Первый матч неделю назад португальцы выиграли - 1:0.

"Спартак" хотел поразить ворота, прессинговал, атаковал, но допустил дисбаланс в обороне. "Брага" выиграла в стиле "Спартака", на контратаках", - сказал Са Пинту.

Тренер подчеркнул, что победа отразится на положении России и Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Эта победа играет роль не только для "Браги", но и для всего португальского футбола. Это означает повышение в рейтинге, то есть впоследствии "Браге" будет легче отбираться в еврокубки, если Португалия займет шестое место", - отметил он.

Португалия борется с Россией за то, чтобы занять шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, что дает возможность выставить три команды в Лиге чемпионов.