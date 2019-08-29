Понсе назвал болезненным поражение "Спартака" в квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Спартак" потерпел болезненное поражение от португальской "Браги" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом журналистам рассказал нападающий красно-белых Эсекьель Понсе.

В четверг "Спартак" на своем поле уступил "Браге" со счетом 1:2. Первая встреча в Португалии завершилась победой хозяев (1:0).

"Результат - большая боль для нас всех, все хотели поиграть в Лиге Европы, это замечательный, качественный турнир, к сожалению, мы не смогли достичь нашей цели. У нас в первом тайме были два хороших момента, мы не сумели ими воспользоваться и пропустили два мяча, после чего было уже тяжело повернуть матч в свою сторону. Когда нужно отыгрываться, эмоции иногда захлестывают. Тем не менее первый тайм мы неплохо начали, создавали моменты, в обоих матчах мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше", - отметил Понсе.

"Несмотря на счет 0:2, в перерыве никаких упаднических настроений не было, никто голову не опускал, все бились до конца", - добавил нападающий "Спартака".

В следующем матче чемпионата России "Спартак" 1 сентября примет "Зенит". "Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с "Зенитом". Мы понимаем важность матча, во-первых, это принципиальный соперник, а во-вторых, игра за шесть очков, у нас есть хороший шанс возглавить таблицу. Надо постараться сделать все от нас зависящее, чтобы достичь результата, нужно подойти свежими и с хорошим настроением", - подчеркнул Понсе.

Аргентинский нападающий считает, что вылет из Лиги Европы не поможет "Спартаку" по ходу чемпионата России. "Нет разницы, сколько турниров играть, одна или две игры в неделю. Есть время на восстановление. В чемпионате будем также готовиться от игры к игре", - заключил Понсе.