Капитан "Спартака" извинился перед болельщиками за поражение от "Браги"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в беседе с журналистами извинился перед болельщиками красно-белых за игру и результат матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой".

В четверг "Спартак" в ответном матче на своем поле уступил "Браге" со счетом 1:2. Первая встреча в Португалии завершилась победой хозяев (1:0). 1 сентября красно-белые в рамках чемпионата России примут "Зенит".

"Сегодня наши болельщики, все, кто переживает за "Спартак", недовольны. Хочется прежде всего извиниться перед ними за сегодняшнюю игру и результат. Спасибо огромное всем болельщикам, кто не покинул стадион и дождался финального свистка. С "Зенитом" будет хорошая игра, где можно забыть о сегодняшнем поражении. Хорошая концовка и гол [Зелимхана] Бакаева, может быть, помогут, посмотрим", - отметил Джикия.

"Спартак" пропустил два мяча в течение трех минут в концовке первого тайма. "Проиграли за три минуты, даже не знаю, как объяснить, к концу второго тайма сказывался тяжелый график последних матчей. Конечно, я расстроен, все очень хотели попасть в групповой этап. После сегодняшней игры будем делать выводы и уже рассчитывать на чемпионат, больше ничего не остается", - отметил защитник сборной России.

"Брага" выступит на групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого состоится в пятницу.