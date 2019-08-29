"Зенит" и "Локомотив" представили расписание матчей в Лиге чемпионов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" опубликовали расписание своих матчей группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия). Действующий чемпион России петербургский "Зенит" попал в группу G с командами "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция) и "Лейпциг" (Германия).

В первом туре "Локомотив" 18 сентября в Леверкузене сыграет с "Байером", ответная встреча состоится 26 ноября. Первый домашний матч железнодорожники проведут 1 октября против "Атлетико", ответная встреча команд состоится 11 декабря в Мадриде. Первый матч с "Ювентусом" "Локомотив" проведет в гостях 22 октября, а 6 ноября сыграет в ответной встрече дома.

"Зенит" свой первый матч проведет на выезде против "Лиона" 17 сентября, ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 27 ноября. Матчи с "Бенфикой" пройдут 2 октября (дома) и 10 декабря (на выезде), с "Лейпцигом" - 23 октября (на выезде) и 5 ноября (дома).

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.