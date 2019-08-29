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Лига чемпионов
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"Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом" в групповом турнире Лиги чемпионов

Календарь матчей станет известен позднее
Описание
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Португальская "Бенфика" стала соперником петербургского "Зенита" по группе G футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка проходит в Монако.

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Действующий чемпион России при жеребьевке был посеян в первую корзину, "Бенфика" - во вторую. Также в группе с "Зенитом" и "Бенфикой" сыграют французский "Лион" и немецкий "Лейпциг".

Календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов станет известен позднее. Матч первого тура сине-бело-голубые проведут 17 или 18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

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