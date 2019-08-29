Португальская "Витория" вышла в групповой этап Лиги Европы

ТАСС, 30 августа. Португальская "Витория" дома обыграла румынский клуб "Стяуа" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил с пенальти Эдмонд Тапсоба (53-я минута).

Первый матч между командами завершился со счетом 0:0, таким образом, португальский клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Ранее в среду московский "Спартак" уступил португальской "Браге" на своем поле со счетом 1:2 и завершил выступление на турнире. Жеребьевка группового этапа состоится в пятницу.

Результаты других матчей игрового дня: