Португальская "Витория" вышла в групповой этап Лиги Европы

ТАСС, 30 августа. Португальская "Витория" дома обыграла румынский клуб "Стяуа" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил с пенальти Эдмонд Тапсоба (53-я минута).
Первый матч между командами завершился со счетом 0:0, таким образом, португальский клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Ранее в среду московский "Спартак" уступил португальской "Браге" на своем поле со счетом 1:2 и завершил выступление на турнире. Жеребьевка группового этапа состоится в пятницу.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Карабах" (Азербайджан) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 2:1 (счет первого матча - 2:3);
- "Рига" (Латвия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0 (1:3);
- АИК (Швеция) - "Селтик" (Шотландия) - 1:4 (0:2);
- "Аполлон" (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) - 0:4 (0:3);
- БАТЭ (Белоруссия) - "Астана" (Казахстан) - 2:0 (0:3);
- "Бней Иегуда" (Израиль) - "Мальмё" (Швеция) - 0:1 (0:3);
- "Заря" (Украина) - "Эспаньол" (Испания) - 2:2 (1:3);
- "Мольде" (Норвегия) - "Партизан" (Сербия) - 1:1 (1:2);
- ПАОК (Греция) - "Слован" (Словакия) - 3:2 (0:1);
- "Антверпен" (Бельгия) - АЗ (Нидерланды) - 1:4 - д.в. (1:1);
- "Трабзонспор" (Турция) - АЕК (Греция) - 0:2 (3:1);
- "Хапоэль" (Баэр-Шева, Израиль) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 0:3 (0:3);
- "Дюделанж" (Люксембург) - "Арарат-Армения" - 2:1, 5:4 - по пенальти (1:2);
- "Риека" (Хорватия) - "Гент" (Бельгия) - 1:1 (1:2);
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Судува" (Литва) - 4:2 (0:0);
- "Марибор" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:2 (0:0);
- "Айнтрахт" (Германия) - "Страсбур" (Франция) - 3:0 (0:1);
- "Вулверхэмптон" (Англия) - "Торино" (Италия) - 2:1 (3:2);
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Легия" (Польша) - 1:0 (0:0).