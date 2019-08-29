Представление соперников "Локомотива" в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС, 30 августа. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграет итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером" в группе D Лиги чемпионов. ТАСС представляет соперников "Локомотива" в основной стадии главного еврокубкового турнира.
"Ювентус" является одним из самых популярных клубов не только Италии, но и России. Старая синьора была основана в 1897 году, за свою долгую историю клуб из Турина успел 37 раз выиграть национальный чемпионат (восемь раз подряд с 2011 года), 13 раз - национальный кубок, это рекордные показатели в Италии.
В Лиге чемпионов успехи "Ювентуса" скромнее - последний раз туринцы становились победителями главного еврокубка в 1996 году. Клуб семь раз проигрывал в финале Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше "Ювентус" дошел до четвертьфинала, где уступил голландскому "Аяксу".
Для туринского суперклуба победы на внутренней арене стали уже обыденностью, главная цель руководства Старой синьоры - доминирование в Европе и успех в Лиге чемпионов. Состав черно-белых на данный момент смело можно назвать одним из самых сильных в мире: костяк команды составляют пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, боснийский полузащитник Миралем Пьянич, итальянские защитники Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. По традиции туринцы мощно провели летнее трансферное окно, укрепившись свободными агентами Аароном Рэмзи и Адрианом Рабьо, а также приобретя самого перспективного защитника мира Маттейса де Лигта и крайнего защитника английского "Манчестер Сити" Данило. Также после сезона во французском ПСЖ в стан "Ювентуса" вернулась легенда команды - вратарь Джанлуиджи Буффон.
В новый сезон "Ювентус" вступил с новым тренером Маурицио Сарри. У итальянского специалиста не задалась карьера в английском "Челси", и он принял предложение руководства Старой синьоры. Сарри имеет богатый и успешный опыт работы с "Наполи", главным конкурентом "Ювентуса" в последние годы. В первом туре нового сезона Серии А "Ювентус" без участия Сарри, заболевшего пневмонией, обыграл "Парму" со счетом 1:0.
Домашние игры "Ювентус" проводит на арене "Альянц Стэдиум", которая вмещает 41,5 тысячи зрителей.
Главный преследователь "Барселоны" и "Реала"
"Атлетико" был основан в Мадриде в 1903 году и завоевал свой первый чемпионский титул через 37 лет. После этого "матрасники" стали чемпионами страны девять раз, последний - в сезоне-2013/14. Именно тот успех позволил сделать вывод, что в Ла Лиге появилась команда, способная составить конкуренцию "Барселоне" и "Реалу".
Команда из Мадрида за последние годы вышла на новый уровень и сумела дважды выйти в финал Лиги чемпионов (в сезонах-2013/14 и 2015/16), где оба раза уступила "Реалу". Также в активе "Атлетико" три победы в Лиге Европы (сезоны-2009/10, 2011/12 и 2017/18). В прошлом сезоне Лиги чемпионов мадридцы уступили путевку в четвертьфинал именно "Ювентусу" (2:0, 0:3).
"Локомотив" и "Атлетико" встречались в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. Тогда москвичи были дважды разгромлены: 0:3 - на выезде и 1:5 - дома.
Главной звездой "Атлетико" можно смело назвать главного тренера Диего Симеоне. Аргентинский специалист уже восемь лет работает с "матрасниками" и стал символом подъема клуба на небывалые высоты. Симеоне неоднократно получал предложения от топ-клубов Европы, но все время отвечал отказом.
Поступить так же в текущее межсезонье не смог лидер "Атлетико" Антуан Гризманн, который перешел в "Барселону". Данный трансфер чуть не стал причиной судебных разбирательств. Также летом Мадрид покинули защитник Люка Эрнандес, ушедший в немецкую "Баварию", полузащитник Родри, усиливший английский "Манчестер Сити", вингер Желсон Мартиньш, ставший одноклубником Александра Головина в "Монако".
Феликс - новая надежда
Часть полученных за данные переходы денег (более €300 млн, по данным портала Transfermarkt) мадридский клуб потратил на восходящую звезду сборной Португалии и преемника Роналду Жоау Феликса (€126 млн). 19-летний атакующий полузащитник провел яркий сезон в составе "Бенфики", чем привлек к себе внимание многих клубов, однако выбор пал на "матрасников". Помимо Феликса, Симеоне получил усиление в виде опорников Маркоса Льоренте и Эктора Эрреры, а также защитников Кирана Триппьера, Фелипе, Марио Эрмосо и Ренана Лоди. Важно, что клуб сумел сохранить в составе одного из лучших голкиперов мира словенца Яна Облака.
В новом сезоне Ла Лиги "Атлетико" стартовал с двух минимальных побед над "Хетафе" и "Леганесом". Домашние матчи "матрасники" проводят на стадионе "Ванда Метрополитано", вмещающем порядка 70 тыс. зрителей.
Леверкузен снова в Лиге чемпионов
Основанный в 1904 году леверкузенский "Байер" за всю историю ни разу не смог стать победителем Бундеслиги, пять раз клуб становился вице-чемпионом Германии. В Европе немецкая команда также была близка к успеху, но в финале Лиги чемпионов сезона-2001/02 уступила "Реалу".
Последний раз "Байер" играл на групповом этапе главного еврокубка в сезоне-2016/17. Тогда "аспириновые" попали в одну группу с ЦСКА и дважды сыграли с армейцами вничью. В 1/8 финала турнира "Байер" по сумме двух встреч проиграл "Атлетико".
В прошлом сезоне чемпионата Германии "Байер" занял четвертое место и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Новый сезон Бундеслиги леверкузенцы начали с побед над "Падерборном" (3:2) и "Фортуной" (3:1). Летом "Байер" отметился переходами игроков "Хоффенхайма" Керима Демирбая и Надима Амири, а также Дэйли Синкгравена из "Аякса" и молодого полузащитника ПСЖ Муссы Диаби. Заметным стал уход одного из основных игроков команды Юлиана Брандта, перешедшего в дортмундскую "Боруссию".
Основными игроками "Байера" можно назвать братьев Свена и Ларса Бендеров, отвечающих за оборону, защитника Джонатана Та, а также атакующих полузащитников Леона Бэйли, Карима Беллараби и Кая Хаверца. Главным тренером команды является голландский специалист Петер Бос, возглавляющий "аспириновых" с 2018 года.
"Байер" проводит домашние матчи на стадионе "Бай-Арена", который вмещает более 30 тыс. зрителей.