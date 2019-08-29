Представление соперников "Локомотива" в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС, 30 августа. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграет итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером" в группе D Лиги чемпионов. ТАСС представляет соперников "Локомотива" в основной стадии главного еврокубкового турнира. "Ювентус" является одним из самых популярных клубов не только Италии, но и России. Старая синьора была основана в 1897 году, за свою долгую историю клуб из Турина успел 37 раз выиграть национальный чемпионат (восемь раз подряд с 2011 года), 13 раз - национальный кубок, это рекордные показатели в Италии. В Лиге чемпионов успехи "Ювентуса" скромнее - последний раз туринцы становились победителями главного еврокубка в 1996 году. Клуб семь раз проигрывал в финале Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше "Ювентус" дошел до четвертьфинала, где уступил голландскому "Аяксу".

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Для туринского суперклуба победы на внутренней арене стали уже обыденностью, главная цель руководства Старой синьоры - доминирование в Европе и успех в Лиге чемпионов. Состав черно-белых на данный момент смело можно назвать одним из самых сильных в мире: костяк команды составляют пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, боснийский полузащитник Миралем Пьянич, итальянские защитники Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. По традиции туринцы мощно провели летнее трансферное окно, укрепившись свободными агентами Аароном Рэмзи и Адрианом Рабьо, а также приобретя самого перспективного защитника мира Маттейса де Лигта и крайнего защитника английского "Манчестер Сити" Данило. Также после сезона во французском ПСЖ в стан "Ювентуса" вернулась легенда команды - вратарь Джанлуиджи Буффон. В новый сезон "Ювентус" вступил с новым тренером Маурицио Сарри. У итальянского специалиста не задалась карьера в английском "Челси", и он принял предложение руководства Старой синьоры. Сарри имеет богатый и успешный опыт работы с "Наполи", главным конкурентом "Ювентуса" в последние годы. В первом туре нового сезона Серии А "Ювентус" без участия Сарри, заболевшего пневмонией, обыграл "Парму" со счетом 1:0. Домашние игры "Ювентус" проводит на арене "Альянц Стэдиум", которая вмещает 41,5 тысячи зрителей. Главный преследователь "Барселоны" и "Реала" "Атлетико" был основан в Мадриде в 1903 году и завоевал свой первый чемпионский титул через 37 лет. После этого "матрасники" стали чемпионами страны девять раз, последний - в сезоне-2013/14. Именно тот успех позволил сделать вывод, что в Ла Лиге появилась команда, способная составить конкуренцию "Барселоне" и "Реалу". Команда из Мадрида за последние годы вышла на новый уровень и сумела дважды выйти в финал Лиги чемпионов (в сезонах-2013/14 и 2015/16), где оба раза уступила "Реалу". Также в активе "Атлетико" три победы в Лиге Европы (сезоны-2009/10, 2011/12 и 2017/18). В прошлом сезоне Лиги чемпионов мадридцы уступили путевку в четвертьфинал именно "Ювентусу" (2:0, 0:3). "Локомотив" и "Атлетико" встречались в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. Тогда москвичи были дважды разгромлены: 0:3 - на выезде и 1:5 - дома.