Бесславная кампания. "Спартак" проиграл "Браге" и закончил выступление в еврокубках

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграли португальской "Браге" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и завершил борьбу в турнире. Встреча прошла в Москве в присутствии 38 176 зрителей. Матч в Португалии неделю назад завершился победой "Браги" - 1:0, по сравнению с ним тренерский штаб "Спартака" перед ответной встречей не произвел ни одного изменения в стартовом составе. Если сравнивать с игрой чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1) 25 августа, на поле вышли четыре новых футболиста. Не могли помочь "Спартаку" авторы забитых мячей в матче в Самаре полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, пришедшие в текущее трансферное окно из голландского АЗ и шведского "Норрчёпинга" соответственно. Оба игрока в Лиге Европы были заиграны за предыдущие клубы. Вместо Тила и Ларссона с первых минут появились Эсекьель Понсе и Резиуан Мирзов. Позицию правого защитника занял Андрей Ещенко, получивший отдых во встрече чемпионата, Аяз Гулиев, также не вышедший в стартовом составе в Самаре, в игре с "Брагой" появился в стартовом составе. Проиграли за три минуты Вопреки ожиданиям, футболисты "Спартака" с первых минут не ринулись во что бы то ни стало отыгрывать мяч, пропущенный в первой игре. Первый опасный момент в середине тайма создали гости, но после удара Рикарду Орты в ближнем углу мяч забрал вратарь Александр Максименко. Сразу после этого из-за травмы поле был вынужден покинуть капитан португальской команды Уилсон Эдуарду.

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"Спартак" создал первый опасный момент на 27-й минуте, когда Андре Шюррле нашел Понсе в штрафной площади, аргентинец принял мяч и пробил, но защитник "Браги" заблокировал удар. Через две минуты Самюэль Жиго остался без присмотра после подачи углового, но попасть в ворота из выгоднейшей позиции защитник "Спартака" не сумел. В первом тайме футболисты "Браги" нередко оказывались на газоне, в одном из эпизодов медицинская помощь потребовалась вратарю Матеусу Магальяйнсу, а на 39-й минуте тренерам португальской команды пришлось делать вторую вынужденную замену - вместо центрального защитника Виктора Тормены на поле вышел Лукас Кунья. "У нас в первом тайме были два хороших момента, мы не сумели ими воспользоваться и пропустили два мяча, после чего было уже тяжело повернуть матч в свою сторону. Когда нужно отыгрываться, эмоции иногда захлестывают. Тем не менее первый тайм мы неплохо начали, создавали моменты", - рассказал после матча форвард "Спартака" Понсе. Через три минуты автор гола в первом матче Рикарду Орта снова огорчил красно-белых, неотразимо пробив в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Под занавес первого тайма Орта оформил дубль, нападающий принял мяч у линии штрафной и пробил в ближний угол рикошетом от ноги Жиго. Переполненные трибуны замолкли, а многие зрители пошли к выходам, часть из них отправилась домой уже после первого тайма, для прохода в групповой этап Лиги Европы "Спартаку" во вторые 45 минут нужно было забивать четыре мяча. "Игра в первые минуты удавалась, но, к сожалению, в конце тайма упустили две контратаки соперника. Моментов мы создали больше и играли лучше", - отметил главный тренер "Спартака" Олег Кононов. "Проиграли за три минуты, даже не знаю, как объяснить", - сказал капитан красно-белых Георгий Джикия. График "Спартака" повлиял на результат В перерыве брат Зелимхана Бакаева Солтмурад Бакаев заменил Мирзова, сразу после выхода из раздевалки хороший шанс сократить разрыв в счете упустил Шюррле, который с 11 метров пробил выше ворот после передачи Айртона. Игра перетекла в спокойное русло, главный тренер "Спартака" Олег Кононов заменил Романа Зобнина и Понсе на Джано Ананидзе и Наиля Умярова. В последние десять минут футболисты португальской команды немного успокоились, и "Спартак" создал ряд хороших моментов. Сначала после ударов Ананидзе и Жиго в упор "Брагу" выручил голкипер, а за минуту до конца основного времени Зелимхан Бакаев забил гол престижа, однако большая часть болельщиков его не увидела, покинув трибуны до окончания встречи. "Сегодня наши болельщики, все, кто переживает за "Спартак", недовольны. Хочется прежде всего извиниться перед ними за сегодняшнюю игру и результат. Спасибо огромное всем болельщикам, кто не покинул стадион и дождался финального свистка", - сказал Джикия после матча.