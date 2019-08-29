Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 30 августа. Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В четверг португальская "Брага" на выезде обыграла "Спартак" со счетом 2:1 (в первом матче российская команда уступила со счетом 0:1) и оформила выход в групповую стадию второго по значимости еврокубкового турнира. В этот же день еще один португальский клуб, "Витория", на своем поле обыграл румынский "Стяуа" - 1:0 (первая игра - 0:0) и также пробился в основную сетку Лиги Европы.

В этом сезоне от России в еврокубки пробились шесть клубов, но только четыре из них сыграют на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы - "Зенит" и "Локомотив", а также ЦСКА и "Краснодар". "Спартак" и тульский "Арсенал" в квалификации уступили португальской "Браге" и азербайджанскому "Нефтчи". Все пять португальских клубов сыграют в основной сетке - "Бенфика" попала в одну группу Лиги чемпионов с "Зенитом", а "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Витория" в пятницу узнают своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла. Уже после группового этапа отечественные клубы рискуют потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.