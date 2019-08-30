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Лига чемпионов

Криштиану Роналду надеется, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

В группе с "Ювентусом" сыграют "Локомотив", "Атлетико" и "Байер"
Криштиану Роналду EPA-EFE/ROBERTO BREGANI
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

ТАСС, 30 августа. Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду выразил надежду, что его команда станет победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20. Слова футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

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В четверг прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В группу с "Ювентусом" попали московский "Локомотив", мадридский "Атлетико" и леверкузенский "Байер".

"Надеюсь, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, но это самый сложный турнир, фаворит здесь не всегда побеждает, - сказал Криштиану Роналду. - Посмотрите, как "Барселона" пропускает четыре гола на "Энфилде" (домашнем стадионе "Ливерпуля" - прим. ТАСС). Все мы думали, что нам удастся обыграть "Аякс", но мы этого не сделали, то же самое произошло с "Реалом". Этот турнир очень сложно выиграть, но я готов к этому, надеюсь, что это будет наш год".

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ювентус" дошел до четвертьфинала, где уступил голландскому "Аяксу" (1:1, 1:2).

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