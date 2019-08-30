Криштиану Роналду надеется, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Легкой жизни не будет. "Зенит" и "Локомотив" узнали соперников по группам в футбольной ЛЧ

В четверг прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В группу с "Ювентусом" попали московский "Локомотив", мадридский "Атлетико" и леверкузенский "Байер".

"Надеюсь, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, но это самый сложный турнир, фаворит здесь не всегда побеждает, - сказал Криштиану Роналду. - Посмотрите, как "Барселона" пропускает четыре гола на "Энфилде" (домашнем стадионе "Ливерпуля" - прим. ТАСС). Все мы думали, что нам удастся обыграть "Аякс", но мы этого не сделали, то же самое произошло с "Реалом". Этот турнир очень сложно выиграть, но я готов к этому, надеюсь, что это будет наш год".

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ювентус" дошел до четвертьфинала, где уступил голландскому "Аяксу" (1:1, 1:2).