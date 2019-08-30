Легкой жизни не будет. "Зенит" и "Локомотив" узнали соперников по группам в футбольной ЛЧ

МОНАКО, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Жеребьевка группового турнира футбольной Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. Чемпион России петербургский "Зенит" и вице-чемпион страны московский "Локомотив" узнали соперников по основной сетке главного еврокубкового турнира.

"Зенит", посеянный при жеребьевке в первой корзине, изначально избежал встречи с действующими чемпионами пяти ведущих стран - испанской "Барселоной", английским "Манчестер Сити", итальянским "Ювентусом", немецкой "Баварией" и французским ПСЖ. Также подопечные Сергея Семака не встретились бы с английскими "Ливерпулем" и "Челси", которые в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно. В соперники петербуржцам по итогам жеребьевки достались португальская "Бенфика", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг".

С каждой из этих команд "Зенит" уже встречался на международной арене, но только с "Лионом" у него стопроцентный показатель побед - в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2015/16 были выиграны оба матча. В шести встречах против "Бенфики" петербуржцы были сильнее трижды, потерпев три поражения. В двух матчах против "Лейпцига" в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 действующий чемпион России ни разу не смог взять верх (1:2, 1:1).

В разговоре с корреспондентом ТАСС после завершения жеребьевки генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал группу ровной, а также вспомнил о неудачных результатах в играх против "Бенфики" и "Лейпцига". Он отметил, что самым опасным соперником является "Лион", а не португальский или немецкий клуб. Матчем с французской командой "Зенит" 17 сентября откроет еврокубковый сезон.

"Раненый зверь опасен вдвойне. Уход лидеров мы тоже учитываем. На их место приходят новые игроки, они могут быть более результативными и надежными", - подчеркнул представитель руководства петербургского клуба, говоря об трансферах лидеров "Лиона" Танги Ндомбеле и Набиля Фекира.

Семак же в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команде не будет легко. "Группа абсолютно непредсказуемая. Любая команда может выйти с первого места", - сказал специалист.

"Локомотив" рад Криштиану Роналду и новой встрече с "Атлетико"

Вице-чемпиону России, который при жеребьевке находился в четвертой корзине, изначально было сложно рассчитывать на встречу с простыми соперниками. Так и случилось -- железнодорожникам предстоит сыграть с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". Предстоящую международную кампанию москвичи начнут 18 сентября матчем в Германии.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признал, что его команда является аутсайдером своей группы. "Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то мотивация значительно выше и болельщиков придет очень много поддержать команду. Не имеет значения, доволен ли я. Группа такая, какая есть", - сказал он ТАСС, добавив, что железнодорожники постараются преподнести сюрпризы.

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе в итоговом жребии нашел позитивные моменты. "Доволен тем, что приедет много хороших команд, ни одного слабого соперника. Приедет [Криштиану] Роналду (нападающий "Ювентуса" - прим. ТАСС). Также есть возможность встретиться с "Атлетико" и показать, что за минувшие два года мы кое-чему научились", - сказал Кикнадзе, вспомнив о встречах с испанским клубом в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18 (1:5, 0:3).

Месси и Роналду остались в тени ван Дейка

Также в рамках мероприятия в Монако были вручены награды по итогам розыгрыша Лиги чемпионов прошлого сезона. Лучшими вратарем и защитником турнира были признаны бразилец Алиссон и голландец Вирджил ван Дейк, которые помогли "Ливерпулю" выиграть главный еврокубковый трофей. Приз лучшему полузащитнику получил голландский хавбек Френки де Йонг, летом сменивший "Аякс" на "Барселону". Лучшим нападающим главного еврокубка стал пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.

В споре за самую значимую индивидуальную награду - приз лучшему игроку Европы - форвард каталонцев и Роналду уступили ван Дейку. Таким образом, защитник "Ливерпуля" стал первым представителем своего амплуа, получившим это звания. Лучшей футболисткой Европы прошлого сезона стала защитник французского "Лиона" Люси Бронз. В борьбе за эту награду она обошла двух одноклубниц Амандин Анри и Аду Хегерберг, вместе с которыми выиграла женскую Лигу чемпионов.

Первые матчи нового розыгрыша главного турнира Европы пройдут 17 сентября. Финал состоится 30 мая 2020 года в Стамбуле.

