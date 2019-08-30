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Лига чемпионов

СМИ: ведущие европейские футбольные клубы обсуждают формат ЛЧ с участием 96 команд

Новый формат предполагает разделение 96 команд на 16 групп по шесть клубов, а квалификационные раунды упразднят

ТАСС, 30 августа. Ведущие европейские футбольные клубы выдвинули идею введения нового формата Лиги чемпионов, который предполагает участие в турнире 96 команд. Об этом сообщает издание The Sun.

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Отмечается, что данная инициатива рассматривается как часть потенциальной реформы Лиги чемпионов 2024 года. В мае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Тогда сообщалось, что, согласно проекту, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей. Против данной инициативы выступила, в частности, Российская премьер-лига.

Новый формат, обсуждаемый клубами, предполагает разделение 96 команд на 16 групп по шесть команд в каждой, По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья и четвертая - в плей-офф Лиги Европы, пятая и шестая - в плей-офф нового еврокубкового турнира, который впервые будет проведен в сезоне-2021/22. При этом предлагается ликвидировать квалификационные раунды.

Также сообщается, что руководство УЕФА обсудит данную идею на заседании исполкома в сентябре.

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