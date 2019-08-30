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ЧМ по дзюдо в Токио

Асаи: российские дзюдоисты нацелены на ОИ-2020, не стоит переживать за их медали на ЧМ

За три дня до конца чемпионата на счету российских спортсменов две медали

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Невысокие результаты сборной России по дзюдо на чемпионате мира, проходящем на арене "Ниппон будокан" в Токио, не должны быть поводом для переживаний для болельщиков, поскольку для этой сборной главной задачей всегда были победы на Олимпиадах. Таким мнением с ТАСС поделился помощник президента Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Нобуюки Асаи.

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За три дня до конца чемпионата мира на счету российской команды две медали - серебро и бронза. Серебряную медаль завоевала бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина в весовой категории до 52 кг, бронзу - Денис Ярцев в весовой категории до 73 кг.

"Не думаю, что это - серьезный повод для переживаний, российские спортсмены всегда ставят во главу угла победу на Олимпийских играх, очень серьезно к ним готовятся и добывают медали. Японцам нужно выигрывать на всех соревнованиях, хотя, конечно, победа на Олимпиаде для них тоже очень важна", - считает Асаи.

Чемпионат мира завершится командным турниром 1 сентября.

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ЧМ по дзюдо в Токио
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