Булыкин: братья Миранчуки получили хорошую возможность заявить о себе в Лиге чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что у клуба есть предложения по Миранчукам, но о продаже игроков пока речи не идет.

"Лига чемпионов нравится тем, что есть возможность играть против топ-клубов, конечно, это совсем другой уровень, есть возможность у игроков проверить и проявить себя в этих условиях. К нам приедут гранды, приедут такие звезды, как [нападающий "Ювентуса"] Криштиану Роналду, все ждут этих матчей, все хотят как можно лучше сыграть против этих клубов. Многие скауты и тренеры смотрят, как футболист будет смотреться на топ-уровне, Лига чемпионов такой же показатель, как игры за сборную. Если кто-то хочет видеть Миранчуков у себя, то 100 процентов он будет смотреть на них в этих матчах, есть возможность хорошо сыграть, показать себя и заявить о себе", - заявил Булыкин.

По мнению собеседника агентства, у железнодорожников есть шанс показать хорошие результаты в матчах против фаворитов турнира. "Ювентус" и "Атлетико" - это гранды, но Лига чемпионов хороша тем, что есть возможность сыграть против них хорошо, все будет зависеть от конкретных игр и от футболистов, которые могут себя очень хорошо проявить за счет желания, самоотдачи. Игроки будут ставить перед собой задачу-максимум - обыграть грандов и показать себя, поэтому могут быть хорошие результаты даже против фаворитов, "Локомотив" будет на это надеяться", - подчеркнул он.

Булыкин выступал за "Байер" в сезоне-2007/08. "Знакомые там, конечно, остались, клуб не изменяет своей стратегии, все немецкие команды хорошо дисциплинированы, играют на своем уровне до последних минут, поэтому "Локомотив" ждут серьезные игры. С ними никогда нельзя расслабляться, там очень хороший подбор качественных футболистов", - заключил он.

В текущем сезоне 23-летний Алексей Миранчук отметился пятью голами и одной голевой передачей в восьми играх. 23-летний Антон Миранчук забил один гол и отдал один результативный пас в семи встречах. Групповой этап Лиги чемпионов стартует для "Локомотива" гостевым матчем против "Байера", он пройдет 18 сентября.