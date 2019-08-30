Серебряный призер ЧМ по дзюдо Ильясов намерен вернуться в Токио за олимпийской медалью

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов, ставший обладателем серебряной медали чемпионата мира в Токио, рассчитывает вернуться в Японию через год - за медалью Олимпиады-2020. Об этом Ильясов рассказал журналистам.

В пятницу в финале весовой категории до 100 кг 24-летний россиянин уступил Жорже Фонсеке, который стал первым представителем Португалии, выигравшим чемпионат мира.

"Год назад на чемпионате мира в Баку у меня была бронза, сейчас серебро, значит, буду работать еще больше, чтобы через год вернуться сюда же, в Токио, за олимпийской медалью, а это серебро для меня станет частью истории моей спортивной карьеры. Жаль, у меня была мечта взять золото и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Теперь надо добирать полный комплект наград чемпионатов мира", - рассказал Ильясов.

В схватке за выход в финал россиянин в дополнительное время в тяжелейшем поединке одолел победителя прошлогоднего чемпионата мира корейца Чо Гу Хама. "В прошлом году на чемпионате мира в Баку именно он отобрал у меня медаль, я проиграл ему в дополнительное время в схватке за выход в финал, и сейчас он снова настраивался выходить и брать золото. К концу схватки с ним сил уже не было, слышал только крик тренера "давай, давай, он тоже устал", и мне чуть-чуть повезло - он вышел за ковер. Это был мой самый тяжелый поединок на этом чемпионате мира, я очень устал".

Ильясов считает, что не успел как следует восстановиться к финальной схватке. "Мне в финале чуть-чуть не хватило, восстанавливался после корейца как мог. С Фонсекой до этого мы ни разу не встречались. Я нормально по схватке шел, чувствовал, что он начал уставать к концу встречи, но ничего, мы еще встретимся, и возможно совсем скоро".

Ильясов является чемпионом мира 2015 года среди юношей. Чемпионат мира продолжится 31 августа соревнованиями тяжеловесов, в этот день на татами олимпийской арены "Ниппон будокан" выйдет вице-чемпион Европы - 2019, победитель юниорских первенств Европы и мира 21-летний Инал Тасоев. Российские дзюдоистки в тяжелом весе на чемпионате мира не представлены. Турнир завершится 1 сентября командными смешанными соревнованиями.