Представление соперников ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H Лиги Европы. ТАСС представляет соперников армейцев по основной стадии второго по значимости еврокубкового турнира.
"Лудогорец" был основан в 2001 году и через несколько лет стал одним из самых сильных клубов Болгарии - за свою короткую историю команда из Разграда восемь раз становилась победителем национального первенства и два раза - обладателем Кубка Болгарии. В групповой раунд Лиги чемпионов амбициозный клуб впервые попал в сезоне-2014/15, смог обыграть швейцарский "Базель", но все равно стал лишь четвертым в квартете. "Лудогорец" снова отобрался в групповой этап главного еврокубка и на следующий сезон, выступление получилось более успешным - третье место в соперничестве со все тем же "Базелем", а также французским ПСЖ и английским "Арсеналом". Лучшим результатом болгарского клуба в Лиге Европы является выход в 1/8 финала турнира в сезоне-2013/14.
Путь в групповой этап Лиги Европы текущего сезона получился для "Лудогорца" сложным. Надежды на участие в Лиге чемпионов были утрачены после поражения в первом квалификационном раунде против "Ференцвароша". Далее "Лудогорец" уже в квалификации Лиги Европы поочередно прошел исландский "Валюр", "Нью-Сейнтс" из Уэльса и словенский "Марибор".
Лидерами команды можно назвать одного из лучших бомбардиров команды поляка Якуба Сверчка, который провел несколько игр за сборную Польши, нападающего бразильского происхождения Марселиньо, который получил болгарское гражданство, а также результативного румынского форварда Клаудиу Кешеру.
Новый сезон "Лудогорец" начал не очень удачно, сыграв в семи встречах три раза вничью, после чего был уволен главный тренер Стойчо Стоев. Обязанности главного тренера команды исполняет Станислав Генчев. Домашние матчи "Лудогорец" проводит на стадионе "Лудогорец-Арена", который вмещает около 8 тыс. зрителей.
Середняк Ла Лиги
Опираясь на выступления основанного в 1900 году "Эспаньола" на внутренней арене, команду из Барселоны можно назвать середняком Ла Лиги. "Попугаи" четыре раза брали национальный кубок (последний раз - в сезоне-2005/06) и четыре раза занимали третье место в чемпионате Испании. В прошлом розыгрыше испанского первенства "Эспаньол" занял седьмое место и отобрался в квалификацию Лиги Европы.
Путь к групповому этапу сложился для каталонской команды довольно легко - с общим счетом 18:4 были пройдены исландский "Стьярнан", швейцарский "Люцерн" и украинская "Заря". История выступления "Эспаньола" в Кубке УЕФА ограничивается двумя поражениями в финале - немецкому "Байеру" в двухматчевой серии в сезоне-1987/88, а также соотечественникам из "Севильи" в сезоне-2006/07.
Летом "Эспаньол" хорошо заработал на продаже важных игроков - нападающий Борха Иглесиас ушел в "Бетис" за €28 млн (по данным Transfermarkt), а защитник Марио Эрмосо за €25 млн был продан в мадридский "Атлетико". Часть вырученных средств каталонский клуб вложил в приобретение полузащитника аргентинского "Велес Сарсфилд" Матиаса Варгаса и защитника "Вальядолида" Фернандо Калеро. В качестве свободного агента "Эспаньол" усилил полузащитник Андер Итурраспе, имеющий богатый опыт выступления за "Атлетик". Костяк команды составляют опытный 37-летний вратарь Диего Лопес, а также полузащитники Эстебан Гранеро и Пабло Пьятти.
В двух стартовых матчах нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" не забил ни одного мяча, уступив "Севилье" (0:2) и сыграв вничью с "Эйбаром" (0:0). Возглавляет команду тренер Давид Гальего, он сменил Руби, который ушел на аналогичный пост в "Бетис". Домашние матчи "Эспаньол" проводит на стадионе "Корнелья-Эль Прат", вмещающем более 40 тыс. зрителей.
Славное прошлое и сложное настоящее
В середине прошлого столетия "Ференцварош" являлся одним из сильнейших клубов мира и представлял собой грозную силу. В составе венгерской команды выступал Флориан Альберт, получивший "Золотой мяч" (1967), а команда шумела на весь континент и смогла выиграть в Кубке ярмарок (предшественник Кубка УЕФА). В начале нового тысячелетия "Ференцварош" ощутил на себе финансовые проблемы, из-за чего даже был отправлен во второй дивизион Венгрии, но смог через несколько лет вернуть былые позиции в национальном первенстве.
По итогам прошлого чемпионата Венгрии "Ференцварош" стал чемпионом страны и отправился в квалификацию Лиги чемпионов, где в третьем раунде уступил хорватскому "Динамо". Выиграв в противостоянии с литовской "Судувой", венгерская команда попала в групповой этап второго по значимости еврокубка, что случилось с "Ференцварошем" впервые за 15 лет.
Главной звездой "Ференцвароша" можно назвать главного тренера Сергея Реброва, легенду киевского "Динамо", который работал в стане родного клуба и в сборной Украины. В первый же сезон украинский специалист привел команду к чемпионству. Состав венгерского коллектива ничего не скажет любителям футбола, но и в нем есть одно любопытное имя - 20-летний полузащитника Мартен Вильмотс является сыном Марка Вильмотса, известного в прошлом игрока и тренера сборной Бельгии.
В новом сезоне национального первенства "Ференцварош" одержал одну победу и один раз проиграл. Домашние игры команда проводит на стадионе "Групама-Арена", который более 20 тыс. человек.