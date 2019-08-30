Представление соперников ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы

Путь в групповой этап Лиги Европы текущего сезона получился для "Лудогорца" сложным. Надежды на участие в Лиге чемпионов были утрачены после поражения в первом квалификационном раунде против "Ференцвароша". Далее "Лудогорец" уже в квалификации Лиги Европы поочередно прошел исландский "Валюр", "Нью-Сейнтс" из Уэльса и словенский "Марибор".

"Лудогорец" был основан в 2001 году и через несколько лет стал одним из самых сильных клубов Болгарии - за свою короткую историю команда из Разграда восемь раз становилась победителем национального первенства и два раза - обладателем Кубка Болгарии. В групповой раунд Лиги чемпионов амбициозный клуб впервые попал в сезоне-2014/15, смог обыграть швейцарский "Базель", но все равно стал лишь четвертым в квартете. "Лудогорец" снова отобрался в групповой этап главного еврокубка и на следующий сезон, выступление получилось более успешным - третье место в соперничестве со все тем же "Базелем", а также французским ПСЖ и английским "Арсеналом". Лучшим результатом болгарского клуба в Лиге Европы является выход в 1/8 финала турнира в сезоне-2013/14.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H Лиги Европы. ТАСС представляет соперников армейцев по основной стадии второго по значимости еврокубкового турнира.

Лидерами команды можно назвать одного из лучших бомбардиров команды поляка Якуба Сверчка, который провел несколько игр за сборную Польши, нападающего бразильского происхождения Марселиньо, который получил болгарское гражданство, а также результативного румынского форварда Клаудиу Кешеру.

Новый сезон "Лудогорец" начал не очень удачно, сыграв в семи встречах три раза вничью, после чего был уволен главный тренер Стойчо Стоев. Обязанности главного тренера команды исполняет Станислав Генчев. Домашние матчи "Лудогорец" проводит на стадионе "Лудогорец-Арена", который вмещает около 8 тыс. зрителей.

Середняк Ла Лиги

Опираясь на выступления основанного в 1900 году "Эспаньола" на внутренней арене, команду из Барселоны можно назвать середняком Ла Лиги. "Попугаи" четыре раза брали национальный кубок (последний раз - в сезоне-2005/06) и четыре раза занимали третье место в чемпионате Испании. В прошлом розыгрыше испанского первенства "Эспаньол" занял седьмое место и отобрался в квалификацию Лиги Европы.

Путь к групповому этапу сложился для каталонской команды довольно легко - с общим счетом 18:4 были пройдены исландский "Стьярнан", швейцарский "Люцерн" и украинская "Заря". История выступления "Эспаньола" в Кубке УЕФА ограничивается двумя поражениями в финале - немецкому "Байеру" в двухматчевой серии в сезоне-1987/88, а также соотечественникам из "Севильи" в сезоне-2006/07.

Летом "Эспаньол" хорошо заработал на продаже важных игроков - нападающий Борха Иглесиас ушел в "Бетис" за €28 млн (по данным Transfermarkt), а защитник Марио Эрмосо за €25 млн был продан в мадридский "Атлетико". Часть вырученных средств каталонский клуб вложил в приобретение полузащитника аргентинского "Велес Сарсфилд" Матиаса Варгаса и защитника "Вальядолида" Фернандо Калеро. В качестве свободного агента "Эспаньол" усилил полузащитник Андер Итурраспе, имеющий богатый опыт выступления за "Атлетик". Костяк команды составляют опытный 37-летний вратарь Диего Лопес, а также полузащитники Эстебан Гранеро и Пабло Пьятти.

В двух стартовых матчах нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" не забил ни одного мяча, уступив "Севилье" (0:2) и сыграв вничью с "Эйбаром" (0:0). Возглавляет команду тренер Давид Гальего, он сменил Руби, который ушел на аналогичный пост в "Бетис". Домашние матчи "Эспаньол" проводит на стадионе "Корнелья-Эль Прат", вмещающем более 40 тыс. зрителей.

Славное прошлое и сложное настоящее

В середине прошлого столетия "Ференцварош" являлся одним из сильнейших клубов мира и представлял собой грозную силу. В составе венгерской команды выступал Флориан Альберт, получивший "Золотой мяч" (1967), а команда шумела на весь континент и смогла выиграть в Кубке ярмарок (предшественник Кубка УЕФА). В начале нового тысячелетия "Ференцварош" ощутил на себе финансовые проблемы, из-за чего даже был отправлен во второй дивизион Венгрии, но смог через несколько лет вернуть былые позиции в национальном первенстве.