Представление соперников "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором" в группе С Лиги Европы. ТАСС представляет соперников "Краснодара" по основной стадии второго по значимости еврокубкового турнира. "Базель" можно считать визитной карточкой всего швейцарского футбола. Клуб был основан в 1893 году и за свою 125-летнюю историю 20 раз выиграл национальное первенство, что является вторым результатом в истории турнира. Рекорд по этому показателю принадлежит "Грассхопперу" (27), однако данный клуб в последний раз становился чемпионом в 2003 году, в то время как "Базель" с начала 2000-х лишь укрепил свои позиции. Кроме того, в активе клуба 13 побед в Кубке Швейцарии (также второй результат в истории после "Грассхоппера" - 17). Даже мощные клубы из не самых сильных чемпионатов редко добиваются значительных успехов в противостоянии с европейскими грандами. "Базель" в этом плане исключением не стал. Лучшим результатом швейцарской команды в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира (трижды - в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2017/18), в Лиге Европы - попадание в 1/2 финала в сезоне-2012/13. При этом в Европе "Базель" били неоднократно и довольно болезненно - самое крупное поражение швейцарцев в Лиге чемпионов случилось 13 марта 2012 года на стадии 1/8 финала, тогда обидчиком клуба оказалась немецкая "Бавария" (0:7).

На эту тему ЦСКА и "Краснодар" узнали соперников по групповому турниру Лиги Европы

С российскими клубами у "Базеля" внушительная история противостояний. Всего швейцарцы встречались с россиянами 11 раз, но чаще всего случай сводил "Базель" с московским "Спартаком" (шесть матчей, две победы "Спартака", три - "Базеля" и одна ничья). Кроме того, нынешний капитан "Базеля" чешский защитник Марек Сухи в прошлом выступал за "Спартак". Костяк команды составляют 28-летний полузащитник Таулант Джака, который является старшим братом футболиста сборной Швейцарии и английского "Арсенала" Гранита Джаки, 30-летний опорник Фабиан Фрай, а также капитан "Базеля" 30-летний Валентин Штокер. Самый дорогой футболист клуба - 19-летний полузащитник Ноа Окафор, стоимость которого, по данным портала Transfermarkt, составляет €8 млн. Главным тренером "Базеля" является 58-летний Марсель Коллер, домашние матчи клуб проводит на стадионе "Санкт-Якоб Парк", который вмещает почти 40 тыс. зрителей. Темная лошадка из Испании История "Хетафе" берет свое начало с 1923 года, тогда он назывался "Сосьедад Хетафе Депортиво". Более-менее официальный статус клуб получил в 1946 году, причем тогда его наименование сократилось до "Хетафе Депортиво". Именно эту дату некоторые источники считают моментом основания команды, однако и здесь есть тонкости. В 1983 году в результате слияния нескольких клубов на свет появился "Хетафе", каким мы его знаем теперь. Свой путь в высшую лигу клуб начал с седьмого дивизиона. В элите "Хетафе" выступает с сезона-2004/05 и с тех пор лишь раз выбывал во вторую лигу. В прошлом сезоне клуб показал свой лучший результат в Ла Лиге, заняв пятое место и получив прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Еврокубковая история команды включает в себя лишь 20 матчей, 12 из которых были сыграны еще в Кубке УЕФА, который позднее был преобразован в Лигу Европы. Еще восемь игр "Хетафе" провел уже в Лиге Европы. При этом у испанцев хорошая статистика - из 20 матчей 10 завершились победой "Хетафе", по пять раз клуб проиграл и сыграл вничью. Последний еврокубковый вояж команды датируется сезоном-2010/11, тогда "Хетафе" не смог преодолеть групповой этап, с российскими клубами испанцы ни разу не встречались. В составе "Хетафе" хватает дорогостоящих футболистов, среди которых вратарь Давид Сория, полузащитники Мауро Арамбарри и Неманья Максимович (по €15 млн), а также защитник Джене Даконам (€25 млн). Возглавляет "Хетафе" 55-летний Хосе Бордалас, домашняя арена клуба - "Колисеум Альфонсо Перес" (вместимость - 17 393 зрителя). Коварный "Трабзонспор" "Трабзонспор" самый молодой клуб среди соперников "Краснодара". Он был основан в 1967 году. Через девять лет "Трабзонспор" впервые выиграл национальное первенство, всего у клуба шесть чемпионств, последнее датируется сезоном-1983/84.