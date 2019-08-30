УЕФА назовет место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года 24 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года будет названо на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2022 года - в немецком Мюнхене, 2023 года - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Исполком УЕФА примет решение о том, кто примет финал Лиги чемпионов 2021 года, на своем заседании в Любляне 24 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на московском стадионе "Лужники". В 2020 году финал пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.