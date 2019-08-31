Тренер сборной по дзюдо: мужская команда на ЧМ была способна на большее, чем две медали

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо завершила индивидуальные соревнования чемпионата мира в Токио с одной серебряной и одной бронзовой медалями, однако была способна на большее - в финале мог оказаться каждый из сборной. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер команды Хасанби Таов.

Дзюдоисты из России завоевали на турнире, проходящем на олимпийской арене "Ниппон будокан" в Токио, две медали - серебро у Нияза Ильясова в весовой категории до 100 кг, бронза - у Дениса Ярцева в весе до 73 кг.

"Боролись хорошо, но медалей добыли мало - надо работать над тактикой, у нас были микроошибки, - считает Таов. - Мы исправим их всей командой. Результат оцениваю на четверку по пятибалльной системе".

"Ближе всех к золотой медали был Нияз Ильясов, ему было по силам выиграть этот чемпионат. Но он полгода не боролся из-за травмы, плюс была очень тяжелая схватка в полуфинале с чемпионом мира прошлого года. Он был заряжен, мог выиграть, и так я могу говорить за каждого в нашей команде - все могли быть в финале чемпионата мира", - подчеркнул Таов.

В заключительный день личного турнира российский тяжеловес Инал Тасоев проиграл во втором круге Рою Мейеру из Нидерландов. "Тасоев хорошо боролся, выложился по-максимуму, просто Мейер его все время чуть-чуть, но опережал - прыгал, не давал провести прием, и Инал допустил ошибку, получив замечание. Они уже встречались до этого, и борьба была такой же. А что касается Армана Адамяна, то он проиграл в Токио из-за судейской ошибки", - рассказал тренер.

На предыдущем чемпионате мира в Баку сборная России также завоевала серебро и бронзу в личном турнире плюс бронзу - в смешанных командных соревнованиях. Смешанный командный турнир пройдет 1 сентября, через год соревнования дебютируют в программе Олимпиады в Токио. В турнире выступят по трое мужчин в весовых категориях до 73, до 90 и свыше 90 кг, а также три женщины в весе до 57, до 70 и свыше 70 кг. В турнире примут участие 15 команд.