Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и "Авангардом"

В предстоящем сезоне некоторые соперники впервые проведут между собой по шесть матчей в регулярном чемпионате. Ранее команды не встречались друг с другом более четырех раз за "регулярку". Шесть раз между собой сыграют СКА и ЦСКА, казанский "Ак Барс" и "Салават Юлаев", екатеринбургский "Автомобилист" и "Барыс" из Нур-Султана, а также ярославский "Локомотив" и хельсинкский "Йокерит". одна из встреч между "Салаватом" и "Ак Барсом" станет вынесенной и пройдет под брендом KHL World Games в швейцарском Давосе 23 декабря. Команда из Уфы с 26 по 31 декабря примет участие в Кубке Шпенглера в Давосе.

Четыре раза трофей завоевывал ЦСКА, дважды его обладателем становились уфимский "Салават Юлаев" и СКА, выигрывали регулярный чемпионат "Авангард", московское "Динамо" и челябинский "Трактор". Регулярный чемпионат завершится 27 февраля, а первые матчи плей-офф пройдут 1 марта. В случае если для выявления победителя финальной серии Кубка Гагарина потребуется семь игр, то сезон завершится 30 апреля.

В чемпионате примут участие 24 команды, которые разбиты на Западную и Восточную конференции - по 12 команд в каждой. По окончании прошлого сезона из состава лиги вышел братиславский "Слован", из-за чего нижегородское "Торпедо" было переведено в Западную конференцию. Каждая команда проведет в регулярном чемпионате по 62 игры, по восемь лучших в конференциях выйдут в плей-офф и поборются за Кубок Гагарина. Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам регулярного чемпионата станет обладателем Кубка континента.

В стартовом матче сезона принимают участие победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина, но так как ЦСКА в прошлом сезоне стал первой в истории командой, ставшей чемпионом и "регулярки", и плей-офф, армейцы в дебютной игре нового сезона встретятся с финалистом Кубка Гагарина - "Авангардом". Победитель игры станет обладателем Кубка открытия. ЦСКА принимал участие в первом матче чемпионата три раза и одержал одну победу, в 2015 году переиграв СКА со счетом 4:3 в овертайме. "Авангард" сыграет за Кубок открытия во второй раз, в 2012 году омичи уступили московскому "Динамо" со счетом 2:3 по буллитам.

ТАСС, 1 сентября. Двенадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начинается в воскресенье матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом". Встреча пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве и начнется в 15:30 мск.

В сезоне-2018/19 ЦСКА и СКА в рамках KHL World Games встретились со "Слованом" и рижским "Динамо" в Вене и Цюрихе соответственно. Также пройдут вынесенные игры в других городах, но уже не под эгидой KHL World Games, а по инициативе клубов. Финский "Йокерит" в Таллине примет череповецкую "Северсталь" 10-11 января, 17 и 20 сентября "Барыс" примет московский "Спартак" и "Трактор" в Алма-Ате.

В соответствии с календарем Международной федерации хоккея (IIHF), в расписании чемпионата КХЛ сезона-2019/20 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 5 по 10 ноября (в Финляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также запланированы перерывы на Неделю звезд КХЛ, которая состоится на "ВТБ-Арене" в Москве (11-19 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января). Мастер-шоу Матча звезд КХЛ пройдет 18 января, сам матч состоится днем позже.

ЦСКА попробует защитить титул

Действующий обладатель Кубка Гагарина в межсезонье точечно укрепил позиции и на бумаге стал выглядеть еще сильнее своих основных конкурентов. Из игроков основной обоймы армейцы не продлили контракты с ролевыми нападающими Грегом Скоттом и Янником Хансеном, а также защитником Михаилом Пашниным. На место крайнего форварда в первое звено был приобретен игрок сборной Чехии Иржи Секач, который в предсезонных матчах именно он наигрывался в тройке с Михаилом Григоренко и Линденом Веем.

Основной конкурент действующих чемпионов - СКА - потерял ряд ключевых игроков. Основной вратарь Игорь Шестеркин, защитник Владислав Гавриков и нападающие Никита Гусев, Николай Прохоркин и Михаил Мальцев отправились в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), Павел Дацюк перешел в "Автомобилист", а Патрик Херсли - в "Спартак". На их места в линию нападения были приобретены Владимир Ткачев и Йоонас Кемппайнен из "Салавата Юлаева", Дмитрий Кагарлицкий, выступавший за московское "Динамо". Вернулся из НХЛ финн Йори Лехтеря, оборонительную линию укрепил шведский защитник Лукас Бенгтссон, который выступал в местном чемпионате.

На высокие места в Западной конференции будут претендовать московское "Динамо", "Йокерит", "Локомотив" и "Спартак". Красно-белых возглавил Олег Знарок, который трижды приводил свои команды к Кубку Гагарина (дважды московское "Динамо" и один раз СКА). Клуб в полном составе сохранил надежную вратарскую бригаду - Юлиус Гудачек и Никита Беспалов. В оборону были приобретены Яков Рылов, Александр Кутузов и Херсли.

"Динамо" хорошо сумело компенсировать потерю своего второго по результативности хоккеиста - Кагарлицкого. Состав команды пополнили сразу два крайних нападающих, которые, скорее всего, будут играть в первом звене с Вадимом Шипачевым. Это Дмитрий Яшкин, выступавший в НХЛ за "Вашингтон", и Андре Петерссон из "Барыса".

"Локомотив" сохранил большинство талантливой молодежи, которая в прошлом году дошла до четвертьфинала. Егор Коршков и Александр Елесин решили попробовать свои силы в Северной Америке, а Брэндон Козун и Андрей Локтионов перебрались в магнитогорский "Металлург". На посту главного тренера Дмитрия Квартальнова сменил канадец Крэйг Мактавиш, также команду пополнили качественные нападающие Антон Ландер, Тай Рэтти, Стефан Да Коста, Александр Свитов и Александр Полунин. "Йокерит" традиционно обладает опытным и боевым составом, костяк которого составляют кандидаты в сборную Финляндии.

Дацюк вернулся в "Автомобилист"

Одним из главных переходов межсезонья стало возвращение Павла Дацюка в родной Екатеринбург. 41-летний нападающий, который последние три сезона провел в СКА, подписал контракт с "Автомобилистом", но пропустит начало сезона из-за травмы. В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга выдала серию из 18 побед подряд на старте чемпионата и заняла первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но в четвертьфинале Кубка Гагарина уступила уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1-4 в серии. "Автомобилист" во главе с Дацюком в предстоящем чемпионате попробует улучшить результат прошлого сезона.

Финалист Кубка Гагарина "Авангард" также сохранил костяк. В НХЛ отправился лучший бомбардир команды по итогам прошлого регулярного чемпионата Илья Михеев, не стали омичи продлевать контракты с Виктором Стольбергом и Давидом Деарне, а также защитником Евгением Медведевым. Его место займет олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, который пропустил прошлый сезон. Из НХЛ состав вице-чемпиона пополнили форварды Никита Щербак и Свен Андригетто.

Магнитогорский "Металлург" после вылета в первом раунде плей-офф сменил всех легионеров, за исключением Денниса Расмуссена. Команду пополнили Пол Постма, Брэндон Козун, Андрей Локтионов, вернувшийся из НХЛ олимпийский чемпион защитник Егор Яковлев, Эрик О'Делл, Владимир Галузин и Денис Паршин.

"Ак Барс", который в прошлом сезоне всухую проиграл серию первого раунда плей-офф "Авангарду", покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов, на его место пришел Дмитрий Квартальнов, возглавлявший "Локомотив". Казанскую команду со сменой тренера покинули Александр Свитов, Иржи Секач и Антон Ландер, Андрей Марков, Роб Клинкхаммер и Постма. Из пополнивших состав "Ак Барса" выделяются вратарь Адам Райдерборн, защитники Игорь Ожиганов, Микаэль Викстранд и Кристиан Хенкель, нападающие Кирилл Петров, Патрис Кормье и Мэттью Фрэттин.

Претендовать на высокие места в Восточной конференции также будет прошлогодний полуфиналист Кубка Гагарина "Салават Юлаев", где в ударной тройке нападения Кемппайнена сменил другой финн - чемпион мира 2019 года Сакари Маннинен.

Разные размеры площадок

Перед началом нового сезона КХЛ изменила некоторые правила. Это было сделано для борьбы с симуляциями, затяжками времени и для увеличения динамики игры. Теперь в случае попадания шайбы в ворота от любой части тела будет фиксироваться гол. Взятие ворот будет отменено только при очевидном ударном движении коньком по шайбе. В случае нарушения правил на вбрасывании замена игрока производиться не будет, а если тот же хоккеист повторно нарушит процедуру, команда получит малый скамеечный штраф.

Изменения коснулись и игры вратарей. Главный их мотив направлен на то, что вратарь должен исключительно защищать ворота. С нынешнего сезона на всех аренах будет огорожена специальная зона за воротами, за пределами которой вратарь не сможет касаться шайбы. Также голкиперы с нынешнего сезона не могут прижимать шайбу, если находятся вне вратарской зоны. В обоих случаях команда будет наказана двухминутным штрафом. Если вратарь прижмет шайбу, летящую в створ ворот после броска с чужой половины площадки, то его команда не будет иметь возможности произвести смену составов.

Изменились и правила определения офсайда. Теперь конек хоккеиста для избежания офсайда не обязательно должен располагаться на льду в момент полного пересечения шайбой синей линии, а может находиться над ней. При офсайде вбрасывание будет производиться в ближайшей точке, откуда шел пас, а не всегда в средней зоне, как это было в предыдущем сезоне.

В предстоящем чемпионате команды КХЛ будут играть на площадках трех разных размеров. На данный момент только семь из 24 команд в лиге сохраняют европейских размер (60х30 м) на своих аренах. Это "Трактор", "Торпедо", "Салават Юлаев", "Йокерит", "Куньлунь", "Локомотив" и рижское "Динамо". Остальные команды перешли на финские (60х28 м) или канадские (60х26 м) площадки.