Хоккей по новым правилам. Одиннадцатый сезон КХЛ стартует 1 сентября

Одно из "зеленых дерби" (матчи между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым") будет вынесенным и пройдет в Давосе 24 декабря под брендом KHL World Games. Максимальное количество личных встреч также сыграют "Автомобилист" с "Барысом" и "Локомотив" с "Йокеритом".

Регулярный чемпионат начнется 1 сентября матчем за Кубок открытия. В стартовом матче сезона принимают участие победитель регулярки и обладатель Кубка Гагарина, но так как ЦСКА в прошлом сезоне стал первой в истории командой, выигравшей два трофея, армейцы в дебютной игре нового сезона встретятся с финалистом плей-офф — "Авангардом".

ЦСКА — главный фаворит

Действующий обладатель Кубка Гагарина в межсезонье точечно укрепил позиции и на бумаге стал выглядеть еще сильнее своих основных конкурентов. Из игроков основной обоймы армейцы не продлили контракты с ролевыми нападающими Грегом Скоттом и Янником Хансеном, а также защитником Михаилом Пашниным. На место крайнего форварда в первое звено был приобретен игрок сборной Чехии Иржи Секач.