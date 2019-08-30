Хоккей по новым правилам. Одиннадцатый сезон КХЛ стартует 1 сентября

Предстоящий сезон КХЛ должен стать ярче предыдущего благодаря ряду изменений, направленных на увеличение зрелищности матчей, как в календаре соревнований, так и в правилах. Количество игр каждой из команд в регулярном чемпионате не изменилось (по 62), но число принципиальных встреч увеличится. По ходу регулярки шесть матчей проведут между собой лидеры Западной конференции последних лет ЦСКА и СКА, а также "Ак Барс" и "Салават Юлаев".
Одно из "зеленых дерби" (матчи между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым") будет вынесенным и пройдет в Давосе 24 декабря под брендом KHL World Games. Максимальное количество личных встреч также сыграют "Автомобилист" с "Барысом" и "Локомотив" с "Йокеритом".
Регулярный чемпионат начнется 1 сентября матчем за Кубок открытия. В стартовом матче сезона принимают участие победитель регулярки и обладатель Кубка Гагарина, но так как ЦСКА в прошлом сезоне стал первой в истории командой, выигравшей два трофея, армейцы в дебютной игре нового сезона встретятся с финалистом плей-офф — "Авангардом".
ЦСКА — главный фаворит
Действующий обладатель Кубка Гагарина в межсезонье точечно укрепил позиции и на бумаге стал выглядеть еще сильнее своих основных конкурентов. Из игроков основной обоймы армейцы не продлили контракты с ролевыми нападающими Грегом Скоттом и Янником Хансеном, а также защитником Михаилом Пашниным. На место крайнего форварда в первое звено был приобретен игрок сборной Чехии Иржи Секач.
В предсезонных матчах именно он наигрывался в тройке с Михаилом Григоренко и Линденом Веем. Лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата Кирилл Капризов, вероятнее всего, начнет сезон в тройке с Андреем Светлаковым и Константином Окуловым. В перспективе это звено по ходу сезона может стать одним из ведущих в сборной России. Линию обороны армейцев укрепил бывший игрок команды олимпийский чемпион Богдан Киселевич, который не смог закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"ЦСКА комплектовался много лет, костяк уже создан, чемпионский состав удалось сохранить. Плюс группа игроков еще усилила команду. Все выглядит очень грозно в отношении повторения успеха. ЦСКА — один из главных фаворитов сезона", — отметил в беседе с ТАСС заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Преимущество ЦСКА в прошлом сезоне как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф было уверенным. Только СКА сумел навязать борьбу столичной команде в плей-офф, уступив в серии 3-4. Команда из Санкт-Петербурга в межсезонье потеряла ряд ключевых игроков. Основной вратарь Игорь Шестеркин, защитник Владислав Гавриков и нападающие Никита Гусев, Николай Прохоркин и Михаил Мальцев отправились в НХЛ. Павел Дацюк перешел в екатеринбургский "Автомобилист", а Патрик Херсли — в "Спартак".
Вратарскую бригаду пополнили Иван Налимов и лучший вратарь прошедшего молодежного чемпионата мира Петр Кочетков. Швед Магнус Хелльберг пропустит начало сезона. Налимов в прошлом чемпионате вчистую проиграл конкуренцию Игорю Бобкову в "Авангарде", а Кочетков практически не имел игровой практики в КХЛ. В линию нападения были приобретены Владимир Ткачев и Йоонас Кемппайнен из "Салавата Юлаева", Дмитрий Кагарлицкий, выступавший за московское "Динамо". Вернулся из НХЛ финн Йори Лехтеря. Оборонительную линию укрепил шведский защитник Лукас Бенгтссон, который выступал в местном чемпионате.
СКА выглядит главным конкурентом ЦСКА в Западной конференции, но переиграть действующих чемпионов КХЛ команде из Санкт-Петербурга будет еще сложнее, чем в прошлом сезоне.
Амбиции "Спартака" и "Динамо"
По ходу межсезонья "Спартак" возглавил Олег Знарок, который трижды приводил свои команды к Кубку Гагарина (дважды "Динамо" и один раз СКА). Болельщики красно-белых с оптимизмом восприняли приход авторитетного и опытного специалиста и возлагают на предстоящий сезон большие надежды. Знарок уже заявил, что целью красно-белых является Кубок Гагарина. Однако по составу команда не выглядит фаворитом.
"Спартак" усилился опытными и возрастными игроками, многие из которых хорошо знакомы новому тренеру. Линию нападения существенно укрепить не удалось, команду пополнили Геннадий Столяров и Денис Кокарев. Зато получилось в полном составе сохранить надежную вратарскую бригаду — Юлиус Гудачек и Никита Беспалов. В оборону были приобретены Яков Рылов, Александр Кутузов и Патрик Херсли. Большое количество возрастных хоккеистов и медленная защитная линия могут стать проблемой красно-белых на длинной дистанции и в плей-офф.
"Спартак" строит большие амбиции и планы, посмотрим, что получится. Мы каждый год перед чемпионатом слышим, что "Спартак" ставит большие задачи, но довольствуется первым раундом плей-офф. Хорошо, что Знарок вернулся в КХЛ, руководство говорит о начале новой эры с его приходом. Посмотрим, как все будет выглядеть на практике. Какая-то картина будет вырисовываться уже ближе к ноябрю", — отметил Канарейкин.
Постарается улучшить результаты прошлого сезона и московское "Динамо". Бело-голубые, которые в четвертьфинале Кубка Гагарина уступили ЦСКА, хорошо сумели компенсировать потерю своего второго по результативности хоккеиста Кагарлицкого. Состав команды пополнили сразу два крайних нападающих, которые, скорее всего, будут играть в первом звене с Вадимом Шипачевым. Это Дмитрий Яшкин, выступавший за "Вашингтон", и Андре Петерссон из "Барыса". С учетом восстановления Максима Афиногенова в распоряжении Владимира Крикунова находятся три тройки нападающих, способных забрасывать шайбы.
Динамовцы в очередной раз сменили юридическое лицо и взяли курс на омоложение состава. Бело-голубые не стали продлевать контракт с 37-летним воспитанником клуба Ильей Никулиным, а также финским защитником Миикой Койвисто. Их заменили Сергей Бойков и Михаил Григорьев, а также состав пополнили опытный Кирилл Лямин и Дмитрий Огурцов. Если бело-голубым удастся избежать травм по ходу сезона, линия нападения будет выглядеть сильно и довольно разнообразно.
"Фавориты те же — большие команды с хорошими бюджетами, которые ежегодно находятся на верхних строчках таблицы, и составят эту группу. На Западе это ЦСКА, СКА, думаю, что "Йокерит" и "Динамо". Хотелось бы, чтобы были команды, которые смогут навязать борьбу этой группе фаворитов, чтобы кто-то выстрелил. Хочется видеть качественный чемпионат, чтобы не было проходных матчей, чтобы была борьба в каждой игре и все было интересно для зрителей", — рассказал Канарейкин.
Ярославский "Локомотив" сохранил большинство талантливой молодежи, которая в прошлом году дошла до четвертьфинала. Егор Коршков и Александр Елесин решили попробовать свои силы в Северной Америке, а Брэндон Козун и Андрей Локтионов перебрались в магнитогорский "Металлург". На посту главного тренера Дмитрия Квартальнова сменил канадец Крэйг Мактавиш, также команду пополнили качественные нападающие Антон Ландер, Тай Рэтти, Стефан Да Коста, Александр Свито и Александр Полунин. "Йокерит" традиционно обладает опытным и боевым составом, костяк которого составляют кандидаты в сборную Финляндии.
"Авангард" и "Ак Барс" — фавориты Востока
Финалист Кубка Гагарина также сохранил костяк. В НХЛ отправился лучший бомбардир команды по итогам прошлого регулярного чемпионата Илья Михеев, не стали омичи продлевать контракты с Виктором Стольбергом и Давидом Деарне, а также защитником Евгением Медведевым. Его место займет олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, который пропустил прошлый сезон. Из НХЛ состав вице-чемпиона пополнили форварды Никита Щербак и Свен Андригетто. Проблемой команды на старте сезона может стать отсутствие сильных центральных нападающих. Как сообщил ТАСС президент клуба Максим Сушинский, "Авангард" ищет на эту позицию легионера. К тому же на длительный срок выбыл центр первого звена Денис Зернов.
"Для того чтобы каждый год давать результат, должна быть мощная платформа в том числе и в плане селекции. Хороший прошлогодний результат требует повторения, что очень непросто сделать. Многие говорят, что Хартли (главному тренеру "Авангарда") не удастся хорошо провести второй сезон, будет интересно посмотреть на его работу в этом сезоне. "Авангард" – однозначный фаворит Востока и на сто процентов будет биться за самые высокие места", — считает Канарейкин.
Множество перестановок в составе произошло у "Ак Барса" и "Металлурга". Казанскую команду со сменой тренера покинули помимо упомянутых Свитова, Секача и Ландера такие важные игроки, как Андрей Марков, Роб Клинкхаммер и Пол Постма. Последний перешел как раз в "Металлург". Казанский клуб в межсезонье подписал контракты с вратарем Адамом Райдерборном, защитниками Игорем Ожигановым, Микаэлем Викстрандом и Кристианом Хенкелем, нападающими Кириллом Петровым, Патрисом Кормье и Мэттью Фрэттином.
"Металлург" после вылета в первом раунде плей-офф сменил всю бригаду легионеров, за исключением Денниса Расмуссена. Кроме Постмы, Козуна и Локтионова команду пополнили вернувшийся из НХЛ олимпийский чемпион защитник Егор Яковлев, Эрик О'Делл из "Сочи" и лидеры "Торпедо" Владимир Галузин и Денис Паршин.
"В "Ак Барсе" идет системная перестройка, стоит ждать другого направления игры. Мы знаем многолетнюю тактическую систему Билялетдинова, знаем, в каком русле работает Квартальнов. Интересно посмотреть, как будет вырисовываться команда в регулярном чемпионате. В Казани хорошие легионеры, хорошая молодежь, доверие получают, теперь дело за результатом. "Ак Барс", безусловно, будет одним из фаворитов Восточной конференции. Интересно посмотреть, что будет делать "Металлург". Прошлый сезон был провальным, одним из худших в истории. Хочется посмотреть, что сделает тренерский штаб в этом году, хотя оптимистичных нот пока нет", — отметил Канарейкин.
Претендовать на высокие места в Восточной конференции также будет прошлогодний полуфиналист Кубка Гагарина "Салават Юлаев", где в ударной тройке нападения Кемппайнена сменил другой финн, чемпион мира 2019 года Сакари Маннинен. Выстрелить могут "Автомобилист" во главе с Павлом Дацюком и казахстанский "Барыс". В предсезонных турнирах неплохую игру и результаты показывал челябинский "Трактор", сменивший руководство.
Изменения в правилах
Перед началом нового сезона КХЛ изменила нюансы некоторых правил. Это было сделано для борьбы с симуляциями, затяжками времени и для увеличения динамики игры. Теперь в случае попадания шайбы в ворота от любой части тела будет фиксироваться гол. Взятие ворот будет отменено только при очевидном ударном движении коньком по шайбе. В случае нарушения правил на вбрасывании замена игрока производиться не будет, а если тот же хоккеист повторно нарушит процедуру, команда получит малый скамеечный штраф.
Изменения коснулись и игры вратарей. Главный их мотив направлен на то, что вратарь должен исключительно защищать ворота. С нынешнего сезона на всех аренах будет огорожена специальная зона за воротами, за пределами которой вратарь не сможет касаться шайбы. Также голкиперы с нынешнего сезона не могут прижимать шайбу, если находятся вне вратарской зоны. В обоих случаях команда будет наказана двухминутным штрафом. Если вратарь прижмет шайбу, летящую в створ ворот, после броска с чужой половины площадки, то его команда не будет иметь возможности произвести смену составов.
"У нас уменьшили зону за воротами — это интересно, в НХЛ давно так играют. Почему бы и у нас не попробовать это нововведение. Думаю, это усилит динамику игры и будет меньше остановок. Из-за того что поменяли борта, другой угол обстрела. Мы работаем над этим компонентом, но пока не все получается", — рассказал вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин.
В предстоящем сезоне команды КХЛ будут играть на площадках трех разных размеров. На данный момент только семь из 24 команд в лиге сохраняют европейских размер (60 на 30 м) на своих аренах. Это "Трактор", "Торпедо", "Салават Юлаев", "Йокерит", "Куньлунь", "Локомотив" и рижское "Динамо". Остальные команды перешли на финские (60 на 28 м) или канадские (60 на 26 м) площадки. "Мы то на большой площадке, то на маленькой, потом опять на большой, бывает непривычно. Мне удобнее на маленькой, больше опасных моментов", — отметил нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов.
"То, что в одних городах канадская площадка, а в других европейская, — нюанс не очень хороший. Но все в равных условиях. В плей-офф особо внимания не обращали, когда играли с "Динамо" на финской площадке, тогда о другом голова болела. Я считаю, что на маленькой площадке играть лучше и интереснее. Это увеличит интенсивность игры, все станет динамичнее, поэтому я за такие новшества", — считает Сорокин.
По словам главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, все изменения в правилах направлены на увеличение результативности и динамики игры. Регулярный чемпионат завершится 27 февраля, а первые матчи плей-офф пройдут 1 марта. В случае если для выявления победителя финальной серии потребуется семь игр, то сезон завершится 30 апреля.
Артем Крук